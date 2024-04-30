|
Gündem

Araç alırken dikkat: 'Sazan sarmalı'na sakın düşmeyin

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, araç alıp satacak vatandaşlar uyarılarak, "Çok ucuza buldum demeyin, sazan sarmalı oyununa gelmeyin" denildi. Ayrıca, dolandırıldığını fark edenlerin 112 acil çağrı merkezini aramaları da hatırlatıldı.

13:34 - 30/04/2024 Salı
IHA
Emniyet Müdürlüğünden 'sazan sarmalı' uyarısı
Emniyet Müdürlüğünden 'sazan sarmalı' uyarısı
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından,
araç alım-satımı yapılırken "sazan sarmalı"
olarak adlandırılan dolandırıcılık türüne karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
  • "Çok ucuza buldum demeyin, sazan sarmalı oyununa gelmeyin. Araç satış işlemleri boyunca ruhsatın asıl sahibi haricinde hiçbir kişiyle görüşmeyiniz. Noterdeki araç devri esnasında aracın ücretini arkadaş, akraba ve kuzen olarak tanıtılan üçüncü kişilere göndermeniz isteniyorsa dolandırılıyor olabilirsiniz. Dikkatli olalım ve birikimlerimizi dolandırıcılara kaptırmayalım."

Ayrıca, dolandırıldığını fark edenlerin 112 acil çağrı merkezini aramaları da hatırlatıldı.



#Otomobil
#sazan sarmalı
#Bursa
#Bursa İl Emniyet Müdürlüğü
11 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı personel alımı takvimi 2024