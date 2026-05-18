Araç sahipleri dikkat: Bagajda bulunması gereken ekipmanlar yeniden gündem değişti

Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre araçlarda yangın söndürme cihazı, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra kriko, bijon anahtarı, dış ışık donanımı için yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, çekme halatı gibi ekipmanların da bulundurulması gerekiyor. Bu malzemeler, olası arıza, lastik değişimi, ampul değişimi ya da acil müdahale gerektiren durumlarda sürücüler için hayati önem taşıyor.