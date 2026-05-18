CCANLI YAYIN
Araç sahipleri dikkat: Bagajda bulunması gereken ekipmanlar yeniden gündem değişti

17:4718/05/2026, Pazartesi
Listeye pense, tornavida ve yedek ampuller de dahil edildi.
Yaz ayları yaklaşırken araçlarda bulunması gereken güvenlik ekipmanları yeniden hatırlatıldı. Yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida, yedek ampul, kriko ve bijon anahtarı gibi malzemelerin eksik olması muayenede kusur ve para cezası riski doğurabiliyor.

Her gün binlerce sürücü trafiğe çıkıyor ancak araçlarda bulunması gereken temel güvenlik ekipmanları çoğu zaman gözden kaçabiliyor. Uzmanlar, özellikle uzun yolculukların ve yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücülere “bagaj kontrolü” uyarısında bulunuyor.

Muayenede kusur sayılıyor

Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre araçlarda yangın söndürme cihazı, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra kriko, bijon anahtarı, dış ışık donanımı için yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, çekme halatı gibi ekipmanların da bulundurulması gerekiyor. Bu malzemeler, olası arıza, lastik değişimi, ampul değişimi ya da acil müdahale gerektiren durumlarda sürücüler için hayati önem taşıyor.

Eksik ekipmanlar araç muayenesinde kusur olarak değerlendirilebiliyor. Denetimlerde zorunlu malzemelerin araçta bulunmadığının tespit edilmesi halinde ise sürücüler para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar, yola çıkmadan önce yalnızca yakıt ve lastik kontrolünün değil, güvenlik ekipmanlarının da mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.


