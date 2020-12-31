Gündem Aracı hatalı park edince otoparka çekildi Polislere hakaret edip kaçmaya çalıştı
BURSA

Aracı hatalı park edince otoparka çekildi: Polislere hakaret edip kaçmaya çalıştı

Aracı hatalı park edince otoparka çekildi: Polislere hakaret edip kaçmaya çalıştı

Bursa’da hatalı park nedeniyle otomobili otoparka çekilen kadın sürücü, polislere hakaret edip, otomobiline binerek kaçmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri kadından şikayetçi oldu.

Haber Merkezi DHA
Otoparka giden kadın, cezayı ödemeden gitmek isteyince polisler engel oldu.
Otoparka giden kadın, cezayı ödemeden gitmek isteyince polisler engel oldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait Odunluk Otoparkı’nda meydana geldi. Polis ekibi, hatalı park nedeniyle bir otomobili çekiciyle otoparka götürdü. Kimliği bilinmeyen ancak öğretmen olduğu iddia edilen araç sahibi kadın, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca 155’i aradı. Kadın, aracının ‘hatalı park’ nedeniyle otoparka çekildiğini öğrendi. Emniyet otoparkına giden kadın, burada polislerle tartıştı.

Polislere hareket eden, cezayı ödemeden otomobiliyle otoparktan kaçmak isteyen kadına, polis ekipleri engel oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polis ekipleri, kadından şikayetçi oldu.

Eve kurşun yağdıran saldırgan polisleri tehdit etti: Sizi Doğu’ya sürdürürüm
GÜNDEM
Eve kurşun yağdıran saldırgan polisleri tehdit etti: Sizi Doğu’ya sürdürürüm

Maske takmadığı için ceza kesildi: Polislere hakaretten soruşturma başlatıldı
FOTOĞRAF 7
Title
Maske denetimi yapan 3 polis, caddede yürüyen Ş.A.'nın maske takmadığını gördü.
Title
Polisler ceza yazmak için Ş.A.'yı durdurdu. Ancak bu sırada Ş.A. kaçmaya çalıştı, iddiaya göre polislere de hakaret etti.
Title
O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Title
Çevredekiler de polise hakaret ettiği öne sürülen Ş.A.'ya tepki gösterdi.
Title
Polis memurları, 900 lira para cezası kestikleri Ş.A. hakkında, kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.
Title
Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimatla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Maske takmadığı için ceza kesildi: Polislere hakaretten soruşturma başlatıldı
Bursa'da Ş.A. (34) adlı kadının, maske takmadığı için kendisine ceza yazmak isteyen 3 polise hakaret etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polisler, 900 lira para cezası kestikleri Ş.A.'dan şikayetçi oldu.


Abone Ol Google News
2020nin son faşist saldırısı

2020'nin son faşist saldırısı

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Sağlar'a tepki.
1 Ocakta silinebilir!

1 Ocak'ta silinebilir!

​Milyonlarca kart sahibine dikkat çeken çağrı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ermenistana uyarı: Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum

​Yönetim, ona yakın isimlerin tasfiyesi için düğmeye bastı.
Dört il için uyardı

Dört il için uyardı

​2020 yılının son hava durumu raporunu paylaştı.
Binlerce kişi bekliyordu

Binlerce kişi bekliyordu

​Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu.
PÖH'ten nefes<br>kesen operasyon

PÖH'ten nefes
kesen operasyon

​Polisi vuran şahıs kanalın içinde yakalandı.
Markete girdi<br>alev topuna döndü

Markete girdi
alev topuna döndü

​İstanbul Bahçelievler'de dehşet dolu gece.
Kapıları<br>'koçbaşı' ile kırdılar

Kapıları
'koçbaşı' ile kırdılar

​İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 35 kişi hakkında yakalama kararı
Burdur'da acı olay

Burdur'da acı olay

​Isınmak isteyen çobanın üzerine beş tonluk kaya düştü.
İstanbul'da<br>EYP'li saldırı

İstanbul'da
EYP'li saldırı

Saldırı sonrası markette hasar meydana geldi.
Korku dağları sardı

Korku dağları sardı

​İki gece aynı yerde kalamıyorlar.
Tam 101 yaşında

Tam 101 yaşında

Koronavirüsü yendi, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.