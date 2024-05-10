Aralıkta okuldan atılmış

Daha önce kardeşlerinin de burada öğrenci olduğu belirtilen Y.K.’nın disiplin kurallarına uymadığı ve bu nedenle sık sık uyarıldığı ortaya çıktı. YK, okula başladığı günden itibaren kavga ve kötü alışkanlıkları nedeniyle diğer öğrenciler tarafından da okul yönetimine şikayet edildi. Okul yönetimi daha önce hiçbir sıkıntı yaşamadıkları aileyi çocukları konusunda uyardı. Uyarıları dikkate almayan Y.K. 40 gün sonra okuldan atıldı. Bir daha okula gitmeyen Y.K, cinayet için önce silah satın aldı ardında da okula giderek herkesin iyi bildiği hayatını eğitime adayan İbrahim Oktugan’ı öldürdü. Polis Y.K’ya silah satan kişiyi de arıyor.