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Aralıkta okuldan atılmış

İstanbul Eyüp’te özel bir okulun müdürü İbrahim Oktugan’ı silahla öldüren Y.K’nın geçtiğimiz aralık ayında okulla ilişiğinin kesildiği öğrenildi. Disiplin kurallarına uymayan ve kötü örnek olabilecek davranış içinde olduğu gerekçesiyle okulla ilişiği kesilen Y.K’ya silah satan kişi de polis tarafından aranıyor.

Saliha Engin
04:00 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 22:48 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İbrahim Oktugan, Y.K
İbrahim Oktugan, Y.K

İstanbul’da Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan’nı tabanca ile öldüren Y.K’nın geçtiğimiz aralık ayında okulla ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

ARKADAŞLARI DA ŞİKAYET ETTİ

Daha önce kardeşlerinin de burada öğrenci olduğu belirtilen Y.K.’nın disiplin kurallarına uymadığı ve bu nedenle sık sık uyarıldığı ortaya çıktı. YK, okula başladığı günden itibaren kavga ve kötü alışkanlıkları nedeniyle diğer öğrenciler tarafından da okul yönetimine şikayet edildi. Okul yönetimi daha önce hiçbir sıkıntı yaşamadıkları aileyi çocukları konusunda uyardı. Uyarıları dikkate almayan Y.K. 40 gün sonra okuldan atıldı. Bir daha okula gitmeyen Y.K, cinayet için önce silah satın aldı ardında da okula giderek herkesin iyi bildiği hayatını eğitime adayan İbrahim Oktugan’ı öldürdü. Polis Y.K’ya silah satan kişiyi de arıyor.

CEZALARIN AĞIRLAŞMASINI BEKLİYORUZ

Final okullarının ortaklarından İbrahim Taşel, yaşananların çok acı olduğunu belirterek, “Pırıl pırıl, saygın bir öğretmeni kaybettik. Hayatını eğitime öğrencilere adayan biriydi. Cenazesini de öğrencisi olan müftü kaldırdı. Milli Eğitim Bakanı okuldaki şiddet olaylarıyla ilgili bir yasa hazırladıklarını ve cezaların ağırlaştıracaklarını söyledi. Eğitimde şiddete dur demenin vakti geldi” dedi. Öte yandan birçok sendika bugün için eğitime bir gün ara verme kararı alırken, Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir aranın söz konusu olmadığını açıkladı.




#Cinayet
#İbrahim Oktugan
#Saldırı
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