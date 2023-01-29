Arazide bir anda karşısına çıkan ’canavarı’ görüntülemeyi başardı

Burak Can Arslan, kurdu fotoğraflamayı başardığı için kendini şanslı hissettiğini belirterek, "Asıl mesleğim veteriner teknikerliği fakat bunun yanı sıra kuş ve yaban hayatı fotoğraflıyorum. Arazide birçok memeliyle karşılaşıyorum fakat bu sefer bir kurtla karşılaşma fırsatım oldu. Yaşlı erkek bir kurttu ve temasımız yaklaşık 30 saniye sürdü. Bir anlık bir karşılaşmaydı. Aramızda 20-30 metrelik bir mesafe vardı. Yürürken beni takip etti ve bana baktı. O esnada fotoğraf yakalama şansım oldu. Bunun büyük bir şans olduğunu düşünüyorum" dedi.