Arazide bir anda karşısına çıkan ’canavarı’ görüntülemeyi başardı

|
Burak Can Arslan
Arslan, kurtların arazide çok zor görüldüğünü belirterek, "İlk gördüğüm anda tüylerim ürperdi ve yaklaşık 15 saniye fotoğraf çekemedim. Daha önce bir sürü hayvan fotoğrafladım fakat hiçbirisinde böyle ürperti ve bakışma yaşamamıştım. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Kurtlar arazide çok zor görülüyor. Kurdu gördükten sonra 15 dakika sonra kar fırtınası başladı. Muhtemelen o da zirveden aşağıya doğru iniyordu. Türkiye’de kurt fotoğraflamak zor bir iş genellikle foto kapanlarla çekiliyor. Birebir karşılaşabilmek çok farklı bir hissiyat" şeklinde konuştu.