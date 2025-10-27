'Arazinde define var' diyerek dolandırdılar: Çete çökertildi 15 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 5 ilde, arazi sahiplerini arazilerinde define olduğuna inandırarak 15 kişiyi 13 milyon TL dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda, gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, tarihi eser süsü verilen haç, küp, ayna gibi materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin telefon ve bilgisayarlara da inceleme yapılmak üzere el konuldu.
ARAZİYE GÖMÜP 'TARİHİ ESER' DİYE KANDIRDILAR
Kendilerini 'define bulucu' olarak tanıtan şüphelilerin, önceden ilanlardan tespit ettikleri bazı vatandaşların arazilerine değeri olmayan malzemeler gömdükleri, daha sonra arazi sahipleri ile irtibata geçerek, arazilerinde define olabileceğini söyledikleri belirlendi. Şüpheliler arazi sahiplerine, sözde asırlık define haritaları olduğunu ve define radar sisteminden alarm aldıklarını öne sürdü.
KAZMA KÜREK VERİP KAZDIRDILAR
YÜKSEK FİYATA SATILACAĞINI SÖYLEYİP, PAY İSTEMİŞLER
HİKAYELER UYDURMUŞLAR
Ayrıca şüphelilerin, sözde eserlerle ilgili kıymet arttırıcı hikayeler uydurarak, milattan önce büyü yapmak için kullanılıyordu dedikleri ve değer artırmaya çalıştıkları da belirlendi.
- Çete üyelerinin, bu yöntemle kandırdıkları 15 mağduru yaklaşık 13 milyon TL dolandırdığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı, 19'u adli kontrol kararıyla bırakıldı.