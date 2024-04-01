Ardahan Çıldır'da seçim yenilenecek

Ardahan'da, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ekipleri, kar çamur demeden 75 yaş üstü yaşlılar ile engellilerin evlerine giderek kimliklerini yeniliyor. Bu zamana kadar 173 köye giden ekipler, son olarak yakınlarının başvurusu üzerine merkeze bağlı Çimenkaya köyünde yaşayan 92 yaşındaki Nazim ve 84 yaşındaki Saltanat Küçük çiftinin evine geldi.