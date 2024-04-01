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Ardahan Çıldır'da seçim yenilenecek

Geride bırakılan yerel seçimlerde AK Parti ve CHP arasında oyların eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde seçimler 2 Haziran tarihinde yenilenecek.

15:59 - 1/04/2024 Pazartesi
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Ardahan Çıldır'da seçim tekrarlanacak
Ardahan Çıldır'da seçim tekrarlanacak

Aylarca süren çalışmaların ardından dün heyecanla beklenen yerel seçimler tamamlandı.


Sonuçların da ilan edilmesinin ardından sıra yeni dönem için işe koyulmaya geldi.


Ancak Ardahan'da durumlar karışık.


Çıldır ilçesinde 3 parti arasında kıyasıya bir yarış olacağı düşünülüyordu.



AK Parti ile CHP adayı eşit oy aldı


Oy sayımı süresince az farkla CHP'nin adayı Nurettin Aygün seçimi önde götürdü.


Sandıkların yüzde 100'ünün açılmasıyla sonuçlarda AK Partili Kemal Yakup Azizoğlu ile Aygün'ün aynı oyu aldığı görüldü.


İki aday da yüzde 28,74 oy aldı.



Seçimin tekrarlanacağı ilk yer


Bin 964 seçmenin bulunduğu ilçede Aygün ile Azizoğlu'nun 452 oy alması nedeniyle seçimler 2 Haziran'da tekrar edilecek.


Memleket Partisi üçüncü oldu


Memleket Partisi adayı Turgay Şirin yüzde 21,49 oyla üçüncü sırada yer aldı.




#Ardahan
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#seçim
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