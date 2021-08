Ardahan’da kelebeklerin 'ölüm uçuşu’

Kentte çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan ve bir gün süren kısa ömürleri yüzünden "bir günlükler" ya da "Mayıs sineği" olarak da adlandırılan beyaz renkli kelebekler, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi’nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor.

Sayıları yüz binleri buluyor

Gece saatlerine kadar toplanmayı sürdüren kelebeklerin sayısı dakikalar içinde yüz binlere ulaşıyor. Nehrin yüzeyinden köprüye doğru adeta kar yağışı gibi sürü halinde gelen kelebekler, köprü üstünde topluca yaklaşık yarım saat uçtuktan sonra ölüm uçuşuyla hayatını noktalıyor.

Kelebeklerin yaklaşık dört gün önce başlayan ve her gün artarak devam eden ölüm uçuşları, bugün yüz binlerce kelebeğin bir araya gelip uçuşmasıyla adeta görsel şölene dönüştü.

İzlemek isteyen vatandaşlar zorlandı

Adeta lapa lapa kar yağışını andıran kelebekleri izlemeye gelenler, bu anı kaydetmek için yoğun mücadele verdi. Bazı vatandaşlar ise zaman zaman üzerlerine gelen yoğun kelebek sürüsünden korunmaya çalıştı.

"Sanki kar yağıyor"

Vatandaşlardan Durak Kasap, adeta kış aylarından lapa lapa kar yağışını andıran bu manzaraya her yıl tanıklık ettiklerini belirterek, "Şu anda sanki kar yağıyor. Sonbaharın gelişini gösteren bir işarettir. Her yıl tekrarlanan bir olay. Ve birden ortaya çıkıp kısa bir süre sonra hayatlarına burada son veriyorlar. Bunlar bir günlük kelebekler. Sonu üzücü ama manzara güzel, her yıl yaşadığımız bir olay, yaklaşık dört gündür devam ediyor"" dedi.

Kelebeklerin üzerinde uçtuğu köprünün renkli ışıkları ise ’bir günlükler’in uçuşuna ayrı bir güzellik kattı.

Dünyaya geldikten hemen sonra aydınlatma lambalarının etrafında toplanıp çiftleşen kelebeklerden erkek olanları, buradaki ölüm uçuşuyla kısa ömürlerine veda ediyor. Bir tanesi yaklaşık 8 bin yumurta bırakan dişi kelebekler ise çiftleşme sonrası yakındaki Kura Nehri ya da berrak suya dalıp yumurtalarını bırakarak hayatını kaybediyor. Nehirdeki yumurtalardan bir sonraki yıl dünyaya gelen kelebekler ise her yıl ölüm uçuşunu yapıp aynı döngüyü sürdürüyor.