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ARDAHAN AKTÜEL

Ardahan’da kelebeklerin 'ölüm uçuşu’

Ardahan’da beyaz renkli yüz binlerce kelebeğin her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" olarak bilinen son uçuşları artarak devam ediyor. Vatandaşlar bu doğa olayını izlemek için tarihi köprüye akın ediyor.

Haber Merkezi İHA
Ardahan’da kelebeklerin ölüm uçuşu’
Gece saatlerine kadar toplanmayı sürdüren kelebeklerin sayısı dakikalar içinde yüz binlere ulaşıyor.

Kentte çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan ve bir gün süren kısa ömürleri yüzünden "bir günlükler" ya da "Mayıs sineği" olarak da adlandırılan beyaz renkli kelebekler, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi’nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor.

Sayıları yüz binleri buluyor

Gece saatlerine kadar toplanmayı sürdüren kelebeklerin sayısı dakikalar içinde yüz binlere ulaşıyor. Nehrin yüzeyinden köprüye doğru adeta kar yağışı gibi sürü halinde gelen kelebekler, köprü üstünde topluca yaklaşık yarım saat uçtuktan sonra ölüm uçuşuyla hayatını noktalıyor.

DHA

Kelebeklerin yaklaşık dört gün önce başlayan ve her gün artarak devam eden ölüm uçuşları, bugün yüz binlerce kelebeğin bir araya gelip uçuşmasıyla adeta görsel şölene dönüştü.

DHA

İzlemek isteyen vatandaşlar zorlandı

Adeta lapa lapa kar yağışını andıran kelebekleri izlemeye gelenler, bu anı kaydetmek için yoğun mücadele verdi. Bazı vatandaşlar ise zaman zaman üzerlerine gelen yoğun kelebek sürüsünden korunmaya çalıştı.

DHA

"Sanki kar yağıyor"

Vatandaşlardan Durak Kasap, adeta kış aylarından lapa lapa kar yağışını andıran bu manzaraya her yıl tanıklık ettiklerini belirterek, "Şu anda sanki kar yağıyor. Sonbaharın gelişini gösteren bir işarettir. Her yıl tekrarlanan bir olay. Ve birden ortaya çıkıp kısa bir süre sonra hayatlarına burada son veriyorlar. Bunlar bir günlük kelebekler. Sonu üzücü ama manzara güzel, her yıl yaşadığımız bir olay, yaklaşık dört gündür devam ediyor"" dedi.

Ardahan'da beyaz söğüt kelebekleri ölüme uçtu
OYNAT 00:55
Ardahan'da beyaz söğüt kelebekleri ölüme uçtu
Ardahan'da her yıl Ağustos ayında milyonlarca beyaz kelebek bir araya gelerek köprü ışıkları ve sokak lambaları altında dans ederek ölüme uçtular.

DHA

Kelebeklerin üzerinde uçtuğu köprünün renkli ışıkları ise ’bir günlükler’in uçuşuna ayrı bir güzellik kattı.

DHA

Kelebeklerin üreme alanı

Dünyaya geldikten hemen sonra aydınlatma lambalarının etrafında toplanıp çiftleşen kelebeklerden erkek olanları, buradaki ölüm uçuşuyla kısa ömürlerine veda ediyor. Bir tanesi yaklaşık 8 bin yumurta bırakan dişi kelebekler ise çiftleşme sonrası yakındaki Kura Nehri ya da berrak suya dalıp yumurtalarını bırakarak hayatını kaybediyor. Nehirdeki yumurtalardan bir sonraki yıl dünyaya gelen kelebekler ise her yıl ölüm uçuşunu yapıp aynı döngüyü sürdürüyor.

Milyonlarca kelebeğin ’Ölüm uçuşu’ görenleri şaşırtıyor
FOTOĞRAF 15
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Ardahan’da binlerce kelebeğin her yıl tekrarlanan ve ölüm uçuşu olarak bilinen son uçuşları artarak devam ediyor.
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Tarihi köprü üzerinde çiftleştikten sonra ölüm uçuşu yapan ve halk arasında birgün sineği olarak bilinen Ephemeroptera sineğinin ölüm dansı bu yıl da ilgiyle izlendi.
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Her yıl Ağustos ayının üçüncü haftasında ortaya çıkan ve üç gün süre ile karanlığın çökmesinin ardından çiftleşerek ölüm uçuşuna çıkan milyonlarca birgün sineği, doyumsuz bir tabiat olayını gözler önüne serdi.
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Nehir boyunca uçan sineklerin, köprü üzerindeki ışığa geldikleri tahmin ediliyor.
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Vatandaşlar ise köprü üzerinde bu benzersiz doğa olayına tanıklık ederken, özellikle sürücüler yolu kar gibi beyaza bürüyerek zemini kayganlaştıran sineklerden dolayı zor anlar yaşıyor.
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Görünümleri kelebeği andıran ve bir ışık huzmesi altında bir süre uçtuktan sonra yere düşerek can veren birgün sinekleri, köprüye bu olayı izlemek için gelen insanlara kar yağıyormuş hissi uyandırıyor.
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Sineklerin ölüm dansı uçuşu yaptığı esnada köprü üzerinden geçen sürücüler yavaşlayarak yola devam ederken, birçoğu fotoğraf makinelerine sarılarak bu benzersiz anı kaydetti.
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Aileleriyle birlikte tarihi Halil Efendi Köprüsü üzerine gelen vatandaşlar, sineklerin bu uçuşuna anlam veremediklerini, her yıl tekrarlanan bu tabiat olayının kendilerini şaşırttığını ifade ediyor.
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Kelebeklerin ölüm dansına şahitlik etmek için tarihi köprü üzerine geldiklerini söyleyen Metin Alan, “Milyonlarca kelebek intihar edercesine ölüme uçuyorlar. Bu bir sonbahar mevsiminin gelişinin habercisi ve şu anda her yer beyaza bürünmüş ve sanki karla kaplı gibi” şeklinde konuştu.
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Kahramanmaraş’tan Ardahan’a ziyarete gelen Ertan Özyurt ise Ardahan’a Maraş’tan misafirliğe geldiklerini fakat beyaz kelebeklerin kendilerini karşıladığını söyledi.
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Özyurt, “Ardahan’ın bu yönünü de tanımış olduk.
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Soğuğuyla ve güzel insanlarıyla meşhur Ardahan’da, kelebeklerin ölüm uçuşu da meşhur hale gelmiş. Her yıl Ağustos ayı sonlarında tekrarlanan bu olayı izlemeye değer” dedi.
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Milyonlarca kelebeğin ’Ölüm uçuşu’ görenleri şaşırtıyor
Ardahan'da Kura Nehri kıyısında "bir günlükler" olarak bilinen yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta kar yağışını anımsatan "ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştü. Vatandaşlar, sineklerin bu uçuşuna anlam veremediklerini, her yıl tekrarlanan bu tabiat olayının kendilerini şaşırttığını ifade ediyor.
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