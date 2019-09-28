Gündem Arkadaşlarıyla birlikte babasının koyunlarını çalan kişi yakalandı
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Arkadaşlarıyla birlikte babasının koyunlarını çalan kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hayvancılıkla ilgilenen N.Y'nin çalınan koyunlarını oğlu ve arkadaşlarının çaldığı ortaya çıktı. Polisin çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin üzerlerinden çıkan koyunların satış bedeli olan paralara el konuldu ve adliyeye sevk edildiler.

Haber Merkezi IHA
Babasının koyunlarını çalan şahıs yakalandı.
Babasının koyunlarını çalan şahıs yakalandı.


Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde N.Y. isimli şahıs Kale Mahallesi’ndeki ikametinde bulunan koyunlarının 2 tanesinin eksik olduğunu fark edince evde bulunan kamera kayıtlarına bakmak istedi. Kamera sisteminin sigortasının indirilmiş olduğunu gören N.Y., polisi aradı. N.Y., koyunlarını oğlu M.Y. ile birlikte H.E.Ş. ve Y.A. isimli şahısların çaldığından şüphelendiğini beyan ederek İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etti.

Polisten kaçmaya çalıştılar

Bunun üzerine harekete geçen ekipler yapmış oldukları araştırma ve takip sonucu H.E.Ş. isimli şahsın Afyonkarahisar’dan 16 Eylül tarihinde bir araç kiraladığını ve aracın hala kendilerinde olduğunu tespit etti. Aracın Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde olduğu bilgisi alınması üzerine konu Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirildi. Yeşilyurt köyüne intikal eden ekipleri fark eden şahıslar, tarlalar ve bahçe yolları üzerinden kaçmaya çalıştı. Hırsızlık zanlısı 3 şahıs kovalamaca sonucunda araç ile birlikte yakalandı.

Koyunların paralarıyla birlikte yakalandılar

  • Şahısların üzerlerinde yapılan aramada satmış oldukları koyunların bedeli olan bin TL para çıkarken koyunu çalınan şahsın oğlu ve diğer iki şahıs gerekli işlem yapılmak üzere polis merkezine getirildi. Şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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