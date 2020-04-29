Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Arnavutköyde gasptan yan binanın çatısına atlayarak kurtuldular 5 kişiden 3ü yaralandı
3. SAYFA

Arnavutköy'de gasptan yan binanın çatısına atlayarak kurtuldular: 5 kişiden 3'ü yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de bir evde kalan Pakistan uyruklu 5 kişi, yine Pakistanlı olduğu iddia edilen 9 kişi tarafından gasp edilmek istendi. Kaldıkları 5'inci kattaki evden yan binanın çatısına atlayarak kurtulan 5 kişiden 3’ü yaralandı.

Haber Merkezi DHA
İhbar üzerine polis ekipleri geldi.
İhbar üzerine polis ekipleri geldi.

İstanbul'daki olay, Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta saat 23.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında yaşayan Pakistan uyruklu 5 kişi, yine vatandaşları oldukları iddia edilen 9 kişi tarafından dövülerek paraları alınmak istendi. Paniğe kapılan kişiler, bir fırsatını bularak, tutuldukları odanın camını kırdı ve bitişikteki 4 katlı binanın çatısına atladı. Kavga ve kırılan cam sesini duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Binaya giren 9 kişi, olay yerinden kaçarken, çatıdan da yere atlamaya çalışanları mahalle sakinleri durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatıdakiler polis ve çevre sakinlerinin yardımıyla indirildi.

3'ü yaralandı

Olay esnasında çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin bacağının kırıldığı, 2'sinin ise vücudunun çeşitli yerlerinde cam kesikleri olduğu öğrenilirken diğer iki kişi olaydan yara almadan kurtuldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Bin 500 dolar istemişler

Görgü tanıklarından Murat Duran, "Kapının önünde oturuyordum baktım 5-6 kişi Pakistanlılar içeri girdi. 4. kata çıktılar. Orada bir kargaşa, sesler oldu. Sonra 8-9 kişi indi ve kaçtılar. Ben yukarı çıkınca ön binanın çatı katına 3 kişi atladı. 2'si yaralıydı. Binanın içerisine biz girdik oradan dışarıya çıkarttık ve memur arkadaşları aradık. Daha sonra çilingiri aradık. İçeriye girdik 'ölü ve yaralı var mı?' diye. Camı falan kırmışlar. Buradaki yaralı arkadaşların dediğine göre, Pakistanlılardan 1500 dolar para istemişler, vermeyince onları dövmüşler. Saldıranlar da Pakistanlıymış." dedi.

Abone Ol Google News
Tüm kararları açıkladı

Tüm kararları açıkladı

Okula ara uzadı, LGS için yeni tarih, telafi eğitim ve sınıf geçme...
Vatandaş sordu Akşener kahkaha attı

Vatandaş sordu Akşener kahkaha attı

​"Bakanlığı döneminde ne yaptı ki şimdi eleştiriyor" sorusu gelince...
İkinci dalgaya da hazırız

İkinci dalgaya da hazırız

​Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan moral veren açıklama.
Korona testi <br>negatife dönmüyor

Korona testi
negatife dönmüyor

​Dünya yıldızıyla ilgili açıklanamayan olay.
Yardımların yanında mektup gönderdi

Yardımların yanında mektup gönderdi

"Salgınla mücadelenize katkı sağlamasını diliyorum..."
Kabul etti

Kabul etti

​Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık.

İlaçta örnek tedavi

İlaçta örnek tedavi

​Türkiye tedavi yöntemi ile olumlu sonuçlar aldı.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
İzin belgesi<br>soran bile var!

İzin belgesi
soran bile var!

​112 çağrıları iki katına çıkınca yetkililer uyardı.
Aylık 7 bin 500 TL!

Aylık 7 bin 500 TL!

Valilik ve kaymakamlıklar çalışacak işçi arıyor.
'Zeytin fidesi' kavgası

'Zeytin fidesi' kavgası

​Eski husumet kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var.
Ben mezara<br>gittim geldim

Ben mezara
gittim geldim

61 yaşındaki hasta 32 gün sonra yoğun bakımdan çıktı.
Biraz daha<br>dişimizi sıkacağız

Biraz daha
dişimizi sıkacağız

​Hep birlikte sabrettik inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz.
Koronavirüse<br>karşı kapılı önlem

Koronavirüse
karşı kapılı önlem

​Köylerine yabancıların girişine izin vermiyorlar.
Plazmada<br>ilk hasta iyileşti

Plazmada
ilk hasta iyileşti

Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, yöntemin detaylarını Yeni Şafak'a anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.