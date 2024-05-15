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Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki kavga ölümle sonuçlandı

Ankara'da arsa sahibi ile müteahhit arasında iskan alınamadığı gerekçesiyle tartışma çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü. Kavga esnasında tabancadan çıkan kurşunun hedefi olan müteahhit olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmayı çalışan bir mahalle sakini de tabancadan çıkan kurşun nedeniyle yaralandı.

21:29 - 15/05/2024 Çarşamba
AA
Arsa sahibinin silahla yaraladığı müteahhit hayatını kaybetti.
Arsa sahibinin silahla yaraladığı müteahhit hayatını kaybetti.

Ankara'da arsa sahibi ile müteahhit arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, emekli polis memuru M.Y, Etimesgut Topçu Mahallesi 1520 Sokak'ta, arsasına bina yapmak üzere anlaştığı müteahhit Kerem Kaya ile tartıştı.

Müteahhit ve mahalle sakini yaralandı

İskan alınamadığı için çıktığı belirtilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.Y'nin tabancayla ateş açması sonucu Kaya ile tartışmayı ayırmaya çalışan mahalle sakini Erkan Yıldız yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Yıldız, hastaneye sevk edildi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Durmuş, olay anında evinde olduğunu ve 4 el silah sesini duyup dışarı çıktığını söyledi.

Vurulan müteahhidin öldüğünü belirten Durmuş, bir kişinin de kolundan yaralandığını anlattı.

Bu arada şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.



#Ankara
#İskan
#Tartışma
#Silahlı Kavga
#Müteahhit
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