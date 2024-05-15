Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki kavga ölümle sonuçlandı

Ankara'da arsa sahibi ile müteahhit arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, emekli polis memuru M.Y, Etimesgut Topçu Mahallesi 1520 Sokak'ta, arsasına bina yapmak üzere anlaştığı müteahhit Kerem Kaya ile tartıştı.