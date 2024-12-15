Artçıların vurduğu 7 'il'e 3 bin köy evi

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendiren 6 Şubat depremlerinin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Depremin ardından büyüklükleri 6,7'ye kadar ulaşan 24 binden fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa illeri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile afet bölgesi ilan edildi. Daha sonra artçı sarsıntılardan etkilenen Tunceli, Bingöl, Mardin, Batman, Kayseri, Niğde ve Sivas illeri de listeye eklendi.





DEPREMZEDELERİN YÜZÜ GÜLECEK

Dünya Bankası (WB) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından finanse edilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliği içinde uygulanan Kırsal Alanlarda Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapım Projesi (KADİYAP) kapsamında kırsal alanlarda yıkılmış veya ağır hasar görmüş köy evlerinin yeniden inşa edilmesi sağlanacak. Listeye sonradan eklenen söz konusu 7 ilde depremzedeler için yaklaşık 3 bin köy evinin inşa edilmesi planlanıyor.





ALTYAPI YENİLENECEK

Proje kapsamında, hasar tespit çalışmaları, proje danışmanlığı ve yapım işleri dahil olmak üzere, yıkılan, ağır hasarlı kırsal evlerin ve ahırların yerinde ve dirençli yeniden inşası sağlanacak. Konut iyileştirmesi yapılan köylerdeki hasarlı altyapının ve sosyal tesislerin onarımı ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da yürütülecek.





HAK SAHİPLERİNİ AFAD BELİRLEYECEK

İnşa edilecek konutların hak sahipliği süreci AFAD tarafından koordine edilecek. Proje hazırlık aşamasında tüm paydaşların katılımıyla birçok toplantı yapıldı. Toplantılarda talepler de alındı. Edinilen bilgiye göre, köylerde özellikle yeni ahır ve depolara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.



