Artvin’de örtü yangını ormana yayıldı

12:5330/11/2025, Pazar
DHA
“Ormanlık alana sıçrayan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. "
Artvin'in Hopa ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, ormana sıçradı. Örtü yangını olarak devam eden yangın kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Hopa ilçesine bağlı Başoba köyündeki bir bahçede sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, örtü yangını olarak devam eden yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, kısmen kontrol altına alındı.

‘SÖNDÜRME VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR’

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ormanlık alana sıçrayan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüzce yangın yerine 4 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 1 su tankeri, iş makineleri ve yaklaşık 100 personel sevk edilmiş olup, AFAD’ın koordinesinde çevre itfaiye birimleri ile il özel idaresi ekiplerince destek sağlanmaktadır. Örtü yangını şeklinde gerçekleşen yangın kısmen kontrol altına alınmış olup aşırı rüzgar nedeniyle söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor” denildi..



