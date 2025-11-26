Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Artvin'de denizde roket motoru bulundu

Artvin'de denizde roket motoru bulundu

17:1426/11/2025, الأربعاء
AA
Sonraki haber
Ekipler, yaptıkları incelemede cismin roket motoru olduğunu tespit etti.
Ekipler, yaptıkları incelemede cismin roket motoru olduğunu tespit etti.

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında denizde roket motoru bulundu. Balıkçıların roket motorunu bulma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde tekne ile denize açılan balıkçılar, bir süre sonra deniz yüzeyinde metal cisim olduğunu fark etti.


İhbar üzerine bölgeye Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı bot gönderildi. Ekipler, yaptıkları incelemede cismin roket motoru olduğunu tespit etti.

Patlama ya da tahrip riski bulunmadığı belirlenen motor, kontrollü şekilde kıyıya çıkartıldı.


Öte yandan, balıkçıların roket motorunu bulma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



#Artvin
#Hopa
#Karadeniz
#roket motoru
#Sahil Güvenlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ödemeleri nasıl olacak, peşinat ve vade sayısı ne kadar? TOKİ çıkarsa ödemeler ne zaman başlayacak?