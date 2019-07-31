Gündem Asansörde dehşet Boynundaki ipte asılı kaldı
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Asansörde dehşet: Boynundaki ipte asılı kaldı

Başakşehir’de bir sitenin asansörüne boynunda iple binen çocukların oyunu faciaya davetiye çıkardı. Sürüklenen ipe boynu asılı kalan çocuk asansörde bulunan küçük yaştaki ablası tarafından son anda kurtardı.

Haber Merkezi IHA
Küçük yaştaki ablası, asansörü durdurarak kardeşini boğulmaktan kurtardı.
Küçük yaştaki ablası, asansörü durdurarak kardeşini boğulmaktan kurtardı.

İstanbul'daki olay, dün sabah saatlerinde Başakşehir'de bir sitede meydana geldi.

İddialara göre, anne ve babası yanında olmayan üç çocuk sitenin asansörüne bindi. Asansöre binen çocukların bir tanesinin boynunda ki ip, dışarıda kaldı. İpin dışarıda kaldığını fark etmeyen çocuklar, asansörün kapısını kapatıp hareket ettirdi. Yukarı doğru giden asansörle birlikte ipte yukarı doğru çıkınca çocuk boynuna asılan iple bir anda havada asılı kaldı.

  • Asansörde bulunan ufak çocuğun küçük yaştaki ablası soğukkanlılığını koruyarak kardeşini ölümden kurtardı. Küçük yaştaki abla kardeşinin boynunu ipten çıkarmayı başararak hayatını kurtardı.


Saniye saniye kamerada

Asansör kapısının arasında sıkışan ipin asansörle birlikte yukarı doğru ilerlemesi saniye saniye asansörün kamerasına yansıdı.

Görüntüde, çocuğun da iple birlikte boynundan yukarı doğru kalması görülüyor. O anlarda ise başka bir çocuk hemen olaya müdahale ederek çocuğun boynundan ipi çıkarttı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asansörde boynuna astığı ip sonu oluyordu
OYNAT 00:35
Asansörde boynuna astığı ip sonu oluyordu
Başakşehir'de bir çocuk boynuna astığı ip yüzünden asansör hareket edince boğazından asılı kaldı. Çocuğu ölümden asansöre beraber bindiği kendinden iki-üç yaş büyük ablası kurtardı. Çocuğu hayata bağlayan ablanın soğukkanlı müdahalesi kameralara yansıdı.


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