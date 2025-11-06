ASBÜ'de patlamanın sebebi belli oldu: Yangın söndürme sistemi az kalsın boğuyordu

Dün Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi adresinden gelen yangın ihbarı üzerine saat 14.35’te Ankara İtfaiyesi merkez istasyonundan ekipler olay yerine sevk edildi. Yoğun ihbar üzerine Kurtuluş istasyonu ekipleri de olay yerine takviye olarak çıkarıldı. Olay yerine saat 14.40’ta ulaşan ekipler, binanın eksi birinci katında yoğun duman olduğunu bildirdi. Ardından gazın tahliyesi ve dumandan etkilenenlerin kurtarılması için müdahaleye başlandı. Saat 15.00’te itfaiye ekipleri, “binanın yangın söndürme sistemlerinin devreye girmesi üzerine bina içerisine yoğun dumanın yayıldığı, alevli herhangi bir yanmanın olmadığı” tespitinde bulundu. Gazdan etkilenenlere 112 ekiplerince ilk müdahale yapıldı ve ardından hastanelere sevk edildi.