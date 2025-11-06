ASBÜ'de patlamanın sebebi belli oldu: Yangın söndürme sistemi az kalsın boğuyordu

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin (ASBÜ) Ulus’taki Sümerbank yerleşkesinde yaşanan patlamaya ilişkin olay yeri incelemesinde bina zemin katında yapılan bakım çalışmaları sırasında yangın söndürme sisteminin, herhangi bir yangın olmamasına rağmen otomatik olarak devreye girdiği öğrenildi. Yoğun gaz ve dumandan etkilenmeleri sebebiyle hastaneye kaldırılan 5’i öğrenci, 2’si teknik personel 7 kişiden 5’i taburcu edildi. 2 kişi ise halen müşahede altında tutuluyor.
Dün Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin (ASBÜ) Ulus’taki Sümerbank yerleşkesinde, yangın söndürme sisteminde meydana gelen teknik arıza paniğe yol açtı. Olay yeri inceleme birimlerinden edinilen bilgilere göre, bina zemin katında yapılan bakım çalışmaları sırasında yangın söndürme sisteminin, herhangi bir yangın olmamasına rağmen otomatik olarak devreye girdiği öğrenildi.
Bina içerinde lamba tamiri sırasında oluşan dumanın dedektörleri tetiklediği, sistemin bu nedenle otomatik olarak devreye girdiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan 7 kişinin yangın söndürmede kullanılan ve oksijeni keserek etkisizleştirme sağlayan ‘aerosol’ gazının ortama yayılması sebebiyle havasız kalarak olumsuz etkilendiği kaydedildi.
DOĞAL GAZ PATLAMASI SANILDI
- Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dün meydana gelen olaya ilişkin ilk ihbarlar “doğal gaz patlaması” yönünde geldi. Ancak itfaiye ve Başkent Gaz ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla patlama ya da yangın izine rastlanmadı. İncelemelerde, yangın söndürme sisteminin teknik bir arıza nedeniyle kendiliğinden devreye girdiği, dışarıya salınan gazın dumana benzer bir görünüm oluşturduğu tespit edildi.
5 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Sızan yoğun dumandan etkilenen 5’i öğrenci ve 2’si teknik personel 7 kişi ambulanslarla Hacettepe, İbni Sina ve Etlik Şehir Hastanelerine kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre bugün 5 kişi taburcu edilirken, 2 kişinin müşahede altında tutulduğu bildirildi.
TEKNİK ARIZA ARAŞTIRILIYOR
Olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri, söndürme sisteminin arıza nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, teknik servisin sistemin yeniden güvenli şekilde devreye alınması için bakım ve test işlemlerini sürdürdüğü öğrenildi.
- Ne olmuştu?
- Dün Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi adresinden gelen yangın ihbarı üzerine saat 14.35’te Ankara İtfaiyesi merkez istasyonundan ekipler olay yerine sevk edildi. Yoğun ihbar üzerine Kurtuluş istasyonu ekipleri de olay yerine takviye olarak çıkarıldı. Olay yerine saat 14.40’ta ulaşan ekipler, binanın eksi birinci katında yoğun duman olduğunu bildirdi. Ardından gazın tahliyesi ve dumandan etkilenenlerin kurtarılması için müdahaleye başlandı. Saat 15.00’te itfaiye ekipleri, “binanın yangın söndürme sistemlerinin devreye girmesi üzerine bina içerisine yoğun dumanın yayıldığı, alevli herhangi bir yanmanın olmadığı” tespitinde bulundu. Gazdan etkilenenlere 112 ekiplerince ilk müdahale yapıldı ve ardından hastanelere sevk edildi.