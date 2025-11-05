Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında yangın önleme sisteminde gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) yerleşke binasında yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girmesi sonucu açığa çıkan gazdan 6 kişi etkilendi.
Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde doğal gaz patlaması meydana geldiğine ilişkin ihbarda bulunuldu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.
5'i öğrenci 6 kişi hastaneye kaldırıldı
İtfaiye ve Başkentgaz görevlilerinin binadaki incelemeleri sonucu doğal gaz sızıntısının bulunmadığı belirtildi.
Sızan söndürme gazından etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı.