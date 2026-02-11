Asi Nehri’ne düşerek kaybolan gencin 9 gün sonra cansız bedeni bulundu

Ekiplerin çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Okan Eryılmaz, "Bizler yıllardır Asi Nehri’nin kıyısında oturan halklar olarak teyakkuz halindeyiz. Sürekli gelerek çalışmaları yakından görüyoruz. Yardım etmek için gidip geliyoruz. Kış aylarında Asi Nehri’nde akıntı çok oluyor. Maalesef bir gencimiz Asi Nehri’ne düşerek hayatını kaybetti. Asi Nehri’yle ilgili insanların duyarlı olması gerekiyor. 8 gün boyunca arama kurtarma ekiplerin hepsi burada çalışmalar yapıyor" dedi.