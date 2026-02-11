Yeni Şafak
Asi Nehri’ne düşerek kaybolan gencin 9 gün sonra cansız bedeni bulundu

09:3111/02/2026, Çarşamba
IHA
Karakaya’nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.
Hatay’da Asi Nehri’ne düşerek kaybolan 24 yaşındaki Berkan Karakaya’nın cansız bedeni, ekiplerin 9 gün süren çalışmalarıyla bulundu.

Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi’nde 2 Şubat günü arıtma tesisi mevkiinde Asi Nehri’ne düşen 24 yaşındaki Berkan Karakaya akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Durum üzerine AFAD, itfaiye ve gönüllü arama ve kurtarma ekipleri çalışma başlatmıştı. Karakaya’nın cansız bedeni ekiplerin yoğun mesaisi sonrası 9 gün sonra Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi Asi Nehri’nin denizle buluştuğu noktada bulundu. Karakaya’nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

"Maalesef bir gencimiz Asi Nehri’ne düşerek hayatını kaybetti"

Ekiplerin çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Okan Eryılmaz, "Bizler yıllardır Asi Nehri’nin kıyısında oturan halklar olarak teyakkuz halindeyiz. Sürekli gelerek çalışmaları yakından görüyoruz. Yardım etmek için gidip geliyoruz. Kış aylarında Asi Nehri’nde akıntı çok oluyor. Maalesef bir gencimiz Asi Nehri’ne düşerek hayatını kaybetti. Asi Nehri’yle ilgili insanların duyarlı olması gerekiyor. 8 gün boyunca arama kurtarma ekiplerin hepsi burada çalışmalar yapıyor" dedi.

"Bu aylarda Asi Nehri’ne girmek ölüm demektir"

Asi Nehri’ne kış ayında girmenin ölüm anlamına geldiğini söyleyen vatandaş Vahit Bahçeci ise, "Arkadaşları görüp sorduğumuzda bir gencimiz Antakya tarafından Asi Nehri’ne düştü. Söylenenlere göre Asi Nehri’ni geçersin geçemezsin iddiasına girmişler. Bu aylarda Asi Nehri’ne girmek ölüm demektir" ifadelerini kullandı.



#Hatay
#Asi Nehri
#Berkan Karakaya
