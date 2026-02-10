Yeni Şafak
Kaybolan zihinsel engelli adam 20 saat sonra ormanda bulundu

Kaybolan zihinsel engelli adam 20 saat sonra ormanda bulundu

Ekiplerin aramaları sonucu Mehmet Y., evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki ormanda sağ şekilde bulundu.
Ekiplerin aramaları sonucu Mehmet Y., evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki ormanda sağ şekilde bulundu.

Bolu'nun Göynük ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli Mehmet Y. (46), 20 saat sonra ormanda sağ bulundu.

Göynük'e bağlı Dedeler köyündeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan zihinsel engelli Mehmet Y.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mehmet Y. için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin aramaları sonucu Mehmet Y., evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki ormanda sağ şekilde bulundu.

Yaklaşık 20 saat sonra bulunan Mehmet Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mehmet Y., sağlık ekibinin tedbir amaçlı muayenesinin ardından ailesine teslim edildi.

