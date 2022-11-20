Gündem Asılsız uyuşturucu tezgahı AK Parti ve MHPlilerin yeğeni dediler CHPlilerin akrabası çıktı
ERZİNCAN

Asılsız 'uyuşturucu' tezgahı: 'AK Parti ve MHP'lilerin yeğeni dediler CHP'lilerin akrabası çıktı

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "AKP ve MHP'li başkanların yeğenleri uyuşturucudan tutuklandı" haberlerinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Doğrulama Servisi tarafından yapılan açıklamada haberin, iletişim fakültesi derslerinde işlenmesi gereken türden, eşsiz bir dezenformasyon örneği olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asılsız uyuşturucu tezgahı: AK Parti ve MHPlilerin yeğeni dediler CHPlilerin akrabası çıktı
Arşiv - "AKP ve MHP'li başkanların yeğenleri uyuşturucudan tutuklandı" haberi yalan çıktı.

Bugün birçok haber sitesi "Erzincan'da, 25 kilo uyuşturucu ele geçirilen aracın içinden AKP'li belediye başkanı ve ilçe başkanının yeğeni ile MHP'li ilçe başkanının yeğeni çıktı. Araçtaki toplam üç şüpheli tutuklandı" haberini kamuoyuyla paylaştı.

  • Terör örgütünün yayın organına dayandırılan haberler ise asılsız çıktı. Bahse konu kişilerin yakın akrabalarının CHP'de görev yaptığı belirtildi.

AMCASINI YAZMAYIP 6. DERECE AKRABASINI KULLANDILAR

İddialara dayandırılan AK Parti - MHP yakınlığı ise 4 ve 6'ncı derece akraba (teyzesinin kayınbiraderi vb) olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu operasyonda yakalanan Diyar Bingöl isimli şahsın, AK Parti Bingöl Karlıova İlçesi Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile '6. derece akraba' olduğu, amcası Sıddık Bingöl'ün iseCHP Bingöl Karlıova ilçe başkanı olduğu ortaya çıktı.

Serdar Demir isimli şahsın ise, MHP Bingöl Karlıova İlçesi Teşkilatı yönetim kurulunda görünen Şevket Demir'in '4.Derece akrabası (Teyzesinin Kayınbiraderi) olduğu, Mücahit Altun isimli şahsın dayısı Hamdi Altun'un, CHP Bingöl Karlıova ilçe teşkilat üyesi ( 2007-2010 ), diğer dayısı Necati Altun'un isimli şahsın MHP Bingöl Karlıova ilçe teşkilat üyesi olduğu belirlendi.

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İmamoğlu'nun "havalimanı için yardım talebimizi geri çevirdiler" iddiası asılsız çıktı
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Kendilerine böyle bir talebin gelmediğini belirten Samsunlu, 'Bize ulaşan bir talep yoktu ama ilgilerinden dolayı da teşekkür ediyoruz. İlk andan itibaren İstanbul Valiliği, Kızılay, bakanlıklar, bizim bağlı olduğumuz Devlet Hava Meydanları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü... Her biriyle biz koordinasyon içindeydik. 60 bin tane kumanya, 70-80 bin tane su, battaniyeler buraya hemen birkaç saat içinde geldi. Ondan dolayı bir ihtiyacımız yoktu o doğru. Ama bize ulaşan bir telefon olmadı onu söylemem lazım.' diye konuştu.

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◾İBB ile Beyoğlu Belediyesi arasında temizlik çatışması.
◾Nevşin Mengü'nün derdi yemek yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan.
◾'İlk kadın belediye başkanı, Zekiye Midyat' iddiası.
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