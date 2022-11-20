Asılsız 'uyuşturucu' tezgahı: 'AK Parti ve MHP'lilerin yeğeni dediler CHP'lilerin akrabası çıktı

İmamoğlu'nun "havalimanı için yardım talebimizi geri çevirdiler" iddiası asılsız çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Havalimanı için yardım teklif ettik. Kabul edilmedi' açıklamasının ardından İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu konuyla ilgili açıklama yaptı.



Kendilerine böyle bir talebin gelmediğini belirten Samsunlu, 'Bize ulaşan bir talep yoktu ama ilgilerinden dolayı da teşekkür ediyoruz. İlk andan itibaren İstanbul Valiliği, Kızılay, bakanlıklar, bizim bağlı olduğumuz Devlet Hava Meydanları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü... Her biriyle biz koordinasyon içindeydik. 60 bin tane kumanya, 70-80 bin tane su, battaniyeler buraya hemen birkaç saat içinde geldi. Ondan dolayı bir ihtiyacımız yoktu o doğru. Ama bize ulaşan bir telefon olmadı onu söylemem lazım.' diye konuştu.