Askerler de komutanını eleştirebilir

Anayasa Mahkemesi (AYM), İzmir'de görev yapan jandarma komutana verilen disiplin cezasını ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. Ö.S., 2019’da Ildır Jandarma Karakolu’nda asayiş tim komutan vekili olarak görev yapıyordu. İlçede düzensiz göçmenlere yönelik bir operasyon yapılırken, karakolda görevli bazı personelin suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği yönünde ihbar geldi. Bu nedenle operasyon, karakoldaki personele haber verilmeden İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldü. Operasyonun ardından İlçe Jandarma Komutanı, Ö.S. karakolda yokken karakola gelerek görevli personelin cep telefonlarını toplattı ve inceleme başlattı. Durumu öğrenen Ö.S., uygulamanın hukuka aykırı olduğunu belirterek üstlerine dilekçe yazdı.





DİSİPLİN CEZASI VERİLDİ

Ö.S. dilekçesinde, “Ne idiği belirsiz bir insan tacirinin beyanıyla askerlerin suçlanmasının onur kırıcı olduğunu”, “Cep telefonlarının hukuki dayanak olmadan toplandığını” ifade etti. Ayrıca uygulamanın “Türk tarihine ve Türk askerine yakışmadığını” vurguladı. Bu ifadeler üzerine Ö.S. hakkında disiplin soruşturması açıldı. Kolluk Disiplin Kanunu’na göre “amirlerini olumsuz yönde eleştirmek” suçlamasıyla altı ay kıdem durdurma cezası verildi. Ceza, aylıktan kesme şeklinde uygulandı.





MAHKEMEYE BAŞVURDU

Ö.S. cezaya itiraz ederek idare mahkemesine başvurdu. İlk derece mahkemesi, dilekçedeki ifadelerin “doğrudan amirlere hakaret veya kurumun işleyişini bozacak nitelikte olmadığı” gerekçesiyle cezayı iptal etti. Ancak Bölge İdare Mahkemesi, bu kararı kaldırarak davayı reddetti ve cezayı kesinleştirdi. Bunun üzerine Ö.S., AYM’ye başvurdu. Başvuruyu inceleyen AYM, “Kamu görevlilerinin de toplumdaki diğer bireyler gibi ifade özgürlüğünden yararlanma hakkı vardır” denildi. Disiplin cezasının, hak arama özgürlüğünü caydırıcı bir etki oluşturduğunu vurguladı.



