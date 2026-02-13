Yeni Şafak
Asma köprü ters döndü üzerindekiler vatandaşlar çaya düştü: Yaralılar var

16:2613/02/2026, Cuma
DHA
Üzerinde bulundukları asma köprü, kuvvetli rüzgar nedeniyle ters döndü
Sinop'un’un Erfelek ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ters dönen asma köprüden çaya düşen 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatırken, köprü çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Olay, Kadir Bozkurt Bulvarı’ndaki Karasu Çayı üzerindeki asma köprüde meydana geldi. Hatıra fotoğrafı çekilirken üzerinde bulundukları asma köprünün kuvvetli rüzgarın etkisiyle ters dönmesi sonucu Melek Şentürk ile Sebahattin Özçelik, çaya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve Erfelek Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle dereden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatırken, köprü çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.




#Sinop
#asma köprü
#yaralı
