'Asrın felaketi'nde hayatını kaybedenler Bakırköy Adliyesi'nde anıldı

Bakırköy Adliyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri unutmadı.

Bakırköy Adliyesi Fuaye Salonu’nda, depremde hayatını kaybeden vatandaşları, yargı mensuplarını ve personel için anma töreni düzenlendi.

Depremlerin gerçekleştiği gün olan 6 Şubat'ta saat 15.00'te düzenlenen törene Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Adalet Komisyonu Üyesi Sait Özdemir, Cumhuriyet başsavcı vekilleri, hakimler, Cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı.

İstanbul Adliyesinde gerçekleşen hain saldırıyı kınayarak başlayan törende, depremde hayatını kaybeden yargı mensubu ve personel için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Arama kurtarma ekibi kuruldu

Asrın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi ile devam eden programda geçen sene deprem bölgesinde gönüllü olarak görev alan personele teşekkür edildi. “Şimdi Yardım, Şimdi İyilik, Şimdi Birlik Vakti” denilerek yapılan yardım ve destekler anlatıldı.

Depremin yaraları sarılmaya devam edilirken, "Adliyede neler yapabiliriz, üstümüze düşen görev ne" sorularına yanıt arayan Cumhuriyet Başsavcılığı, “Şimdi Tedbir Vakti” diyerek bir arama kurtarma ekibi kurulmasına karar verdi ve çalışmalara hız kesmeden başladı.

AFAD akreditasyonu için ilgili kurumlara başvurularda bulunan tam teçhizatlı, tamamı gönüllü 30 kişilik ekipten oluşan Bakırköy Adliyesi Arama ve Kurtarma Timi BAKUT kuruldu ve kendileri sahneye davet edildi.

Tam donanımlı ekip: BAKUT

Konuşmalarını yapmak üzere söz Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve BAKUT Ekip Lideri Dr. Necip Sarı’ya bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcı Vekili konuşmasına İstanbul Adliyesine yapılan saldırıyı kınayarak başladı.

Konuşmasını “BAKUT tamamı gönüllü 1 Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 hâkim, 4 yazı işleri müdürü, 1 polis memuru, 10 zabıt kâtibi, 1 icra kâtibi, 1 teknisyen, 1 infaz koruma memuru, 1 memur, 3 mübaşir, 6 güvenlik personeli, 1 hizmetli, 1 temizlik personelinden oluşuyor.” ifadeleriyle sürdüren Sarı, BAKUT'un bugüne kadar afet bilinçlendirme, telsiz kullanımı, ip bağlama, ip ve düğümler eğitimi, yangın eğitimi hafif seviye arama ve kurtarma, ilk yardım ve orman yangını eğitimlerini tamamladığını vurgulayarak “Dünyanın tek akredite yargı arama- kurtarma ekibi haline geleceğiz.” dedi.

Konuşmasının ardından Sarı, BAKUT’a her türlü desteği, yardımı ve motivasyonu sağlayan Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş’e şükranlarını sundu.