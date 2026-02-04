ASSAN iddianamesi hazırlandı: TNT’ler nerede?

ASSAN Group'a yönelik askeri casusluk soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame, İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş'un da aralarında olduğu 4’ü tutuklu 5 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından 10 yıldan 36 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları istendi. İddianamede Emin Öner’in 22 ByLock kullanıcısı ile 2025'e kadar aktif teması olduğu kaydedildi. MASAK’ın mali analiz raporlarına göre Öner ve firmalarına ait hesaplardan FETÖ’cülere yoğun para transferi tespit edildi. ASSAN’ın 700 bin kg’lık TNT ihalesini yerine getirmemesi nedeniyle MKE’nin 64 milyon TL gecikme cezası ödediği, GEPAT A.Ş. isminde 850 bin kg TNT işleme kapasitesine sahip bir fabrika kurduğu, MKE'ye ihale kapsamında teslim edilmeyen TNT’nin bu fabrikada işlenip yurt dışına gönderilmiş olabileceği kaydedildi.