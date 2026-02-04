Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
ASSAN iddianamesi hazırlandı: TNT’ler nerede?

ASSAN iddianamesi hazırlandı: TNT’ler nerede?

Burak Doğan
04:004/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ASSAN Group'a yönelik askeri casusluk soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame, İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş'un da aralarında olduğu 4’ü tutuklu 5 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından 10 yıldan 36 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları istendi. İddianamede Emin Öner’in 22 ByLock kullanıcısı ile 2025'e kadar aktif teması olduğu kaydedildi. MASAK’ın mali analiz raporlarına göre Öner ve firmalarına ait hesaplardan FETÖ’cülere yoğun para transferi tespit edildi. ASSAN’ın 700 bin kg’lık TNT ihalesini yerine getirmemesi nedeniyle MKE’nin 64 milyon TL gecikme cezası ödediği, GEPAT A.Ş. isminde 850 bin kg TNT işleme kapasitesine sahip bir fabrika kurduğu, MKE'ye ihale kapsamında teslim edilmeyen TNT’nin bu fabrikada işlenip yurt dışına gönderilmiş olabileceği kaydedildi.


#ASSAN
#iddianame
#TNT
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut kurasında çıkanlar peşinatı nereye ve hangi tarihe kadar yatıracak?