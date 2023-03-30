Ata binip eğlendiler: Samsun'da depremzede çocukların mutlu günü

Depremzede çocuklar, eğitmenler eşliğinde ata bindi.
Samsun'da depremzede çocuklar ata binerek eğlendi. Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinden gelen çocukların morallerini yükseltmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'nde etkinlik düzenledi.
Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, tesiste eğitmenler eşliğinde ata bindi, yüz boyama, balon oyunu gibi aktiviteler yaparak müzik eşliğinde eğlendi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Savaş Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hareketi olarak "İdeallerin ülken kadar büyükse Büyükşehir seni çağırıyor" sloganıyla yola çıktıklarını, bu kapsamda çağrılarına cevap veren idealist gençlerle kurdukları kulüpler aracılığıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.
Depremzede çocuklara yönelik bugünkü etkinliği de Sosyal Sorumluluk Kulübü'yle düzenlediklerini dile getiren Keskin, şöyle devam etti: