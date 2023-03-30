Ata binip eğlendiler: Samsun'da depremzede çocukların mutlu günü

"İdealist gençlerimiz böyle bir etkinliği yapmak istediler.

Biz de onlara elimizden gelen yardımı yaptık. Buraya depremzede öğrencilerimizi getirdik. Şu anda içeride etkinlikleri var. Ata biniyorlar, yüz boyaması var. Diğer etkinliklerle beraber onların oradaki travmalarını biraz olsun azaltmaya çalıştık. Amacımız bu. Bir sonraki grup biraz daha büyük çocuklarımız olacak. Bunun dışında gemi turu etkinliğimiz, farklı geziler ve kamp etkinliklerimiz devam edecek."