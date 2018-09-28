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Atalay Filiz’in cezasına onama

İki ayrı cinayetten hüküm giyen Atalay Filiz’e, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı öldürdüğü gerekçesiyle verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Atalay Filiz
Atalay Filiz

Atalay Filiz’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi, Atalay Filiz’in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin yapılan başvuruyu karara bağladı. Daire, kararda, usul ve yasaya aykırı bir husus bulunmadığı gerekçesiyle başvurunun esastan reddine karar verdi. Oy birliği ile alınan karar kapsamında, Filiz’in cezası onanmış oldu. Sanık Atalay Filiz’in avukatlarının bu karara itiraz etmesi halinde dava dosyası Yargıtay’a gidecek. Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Mart 2017’de Atalay Filiz’i, Ankara’da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova’yı “tasarlayarak öldürmek” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

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