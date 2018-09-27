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Atalay Filiz ne kadar hapis cezası aldı

Atalay Filiz'le ilgili mahkemeden yeni karar

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, öğretmen Fatma Kayıkci cinayetinde Atalay Filiz'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Filiz cinayetleri gazete kağıtlarından aldığı mesajlar doğrultusunda işlediğini iddia etmişti.

Haber Merkezi Diğer
Atalay Filiz, polis ekiplerince yakalanmış ve mahkemece tutuklanmıştı.
Atalay Filiz, polis ekiplerince yakalanmış ve mahkemece tutuklanmıştı.

İşlediği seri cinayetlerin ardından Tuzla'da öğretmen Fatma Kayıkci'yi öldüren Atalay Filiz'in dosyasında istinaf mahkemesi kararını verdi. Yerel mahkemede "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Filiz'in cezası, üst mahkemece onandı.

  • Tuzla'da kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkci'nin cesedi, 28 Mayıs 2016 tarihinde evinin yakınındaki çalılıkların arasında bulundu. Cinayetin faili olarak aranan Atalay Filiz başkalarına ait kimlik kartlarını kullanıp uzun süre kaçtı. Filiz'in Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radckova cinayetini işlediği de ortaya çıktı. Firar serüveni ise İzmir'in Menderes ilçesinde 17 gün sonra son buldu. Tutuklandı.

Atalay Filiz yakalandı
OYNAT 00:44
Atalay Filiz yakalandı
3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla her yerde aranan seri katil zanlısı Atalay Filiz, İzmir'de düzenlenen nefes kesen operasyonla yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zanlının bir minibüste olduğunu tespit etti. Kısa sürede onlarca polis ekibi olay yerine sevk edildi. Seyir halindeki minibüs polis ekipleri tarafından durdurularak, Atalay Filiz yakalandı. Operasyon sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Günlerdir her yerde aranan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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İndirimsiz ağır müebbet kararı

Habertürk'ün haberine göre, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Filiz cinayetleri gazete kağıtlarından aldığı mesajlar doğrultusunda işlediğini iddia etti.

  • Bu savunması "akli dengesi yerinde değil mi" sorusunu akıllara getirdi. Ancak Adli Tıp 'cezai ehliyeti tam' dedi. Filiz, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Cinayetin ardından talihsiz kadının parasını da çaldığı iddia edilen Filiz, yargılandığı "nitelikli hırsızlık" suçundan ise beraat etti. Sanık avukatları cezayı çok bularak karara itiraz etti.

Müebbet kararı onandı

İtirazın ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi dava dosyasını inceledi. İtirazı karara bağladı. Üst mahkeme, yerel mahkemece verilen kararda usul ve yasaya aykırılık bulunmadığını belirtti.

Kararın yerinde olduğunu kaydeden daire, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve "nitelikli hırsızlık"tan verilen beraat kararını onadı.

Daire bu kararını Yargıtay yolu açık olmak üzere aldı. Filiz'in avukatlarınca bu karara da itiraz edilmesi halinde dava dosyasında son sözü Yargıtay söyleyecek.

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