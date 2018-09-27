Atalay Filiz'le ilgili mahkemeden yeni karar

Atalay Filiz yakalandı

3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla her yerde aranan seri katil zanlısı Atalay Filiz, İzmir'de düzenlenen nefes kesen operasyonla yakalandı.



Bir ihbarı değerlendiren Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zanlının bir minibüste olduğunu tespit etti. Kısa sürede onlarca polis ekibi olay yerine sevk edildi. Seyir halindeki minibüs polis ekipleri tarafından durdurularak, Atalay Filiz yakalandı. Operasyon sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Günlerdir her yerde aranan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.