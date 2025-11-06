Ataşehir'de dönüşüm tamamlandı: 1442 konut yarın teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ataşehir'deki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşa edilen 1442 konut ve 121 iş yerinin yarın hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

"İstanbul'umuzu sağlam ve güvenli yapılara kavuşturmak için çalışıyoruz. Ataşehir'de kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birini gerçekleştirdik. Yarın 3 etaptan oluşan 1442 konut ve 121 iş yerimizi hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz."