Ataşehir'de dönüşüm tamamlandı: 1442 konut yarın teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ataşehir’de kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 1442 konut ve 121 iş yerinin yarın hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Bakan Kurum, İstanbul’u sağlam ve güvenli yapılara kavuşturmak için çalıştıklarını belirterek, Ataşehir projesinin kentsel dönüşümün örnek uygulamalarından biri olduğunu vurguladı. Paylaşımında, tamamlanan konut ve yaşam alanlarını gösteren bir videoya da yer verdi.
