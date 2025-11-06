Yeni Şafak
Ataşehir'de dönüşüm tamamlandı: 1442 konut yarın teslim edilecek

22:296/11/2025, Perşembe
AA
Ataşehir’de kentsel dönüşümle inşa edilen yeni konutlar teslim ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ataşehir’de kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 1442 konut ve 121 iş yerinin yarın hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Bakan Kurum, İstanbul’u sağlam ve güvenli yapılara kavuşturmak için çalıştıklarını belirterek, Ataşehir projesinin kentsel dönüşümün örnek uygulamalarından biri olduğunu vurguladı. Paylaşımında, tamamlanan konut ve yaşam alanlarını gösteren bir videoya da yer verdi.

"İstanbul'umuzu sağlam ve güvenli yapılara kavuşturmak için çalışıyoruz"

Bakan Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"İstanbul'umuzu sağlam ve güvenli yapılara kavuşturmak için çalışıyoruz. Ataşehir'de kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birini gerçekleştirdik. Yarın 3 etaptan oluşan 1442 konut ve 121 iş yerimizi hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz."

Kurum, paylaşımında tamamlanan konut, iş yeri ve yaşam alanlarını gösteren bir videoya da yer verdi.



