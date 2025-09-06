Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ataşehir’de trafik kazası: Altı kişi yaralandı

Ataşehir’de trafik kazası: Altı kişi yaralandı

22:436/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Ataşehir İçerenköy’de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün ters yöne girmesi sonucu iki araç çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, cadde kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Ataşehir’de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, karşı şeride geçerek ters yönde seyreden başka bir araçla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İçerenköy Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak ters yöne girdi. Araç, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı.

Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.


#İstanbul
#Ataşehir
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KANLI AY TUTULMASI İÇİN GERİ SAYIM: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? 82 dakikalık görsel şölen