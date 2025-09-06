Ataşehir’de trafik kazası: Altı kişi yaralandı

Ataşehir’de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, karşı şeride geçerek ters yönde seyreden başka bir araçla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.