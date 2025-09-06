Ataşehir’de trafik kazası: Altı kişi yaralandı

Ataşehir İçerenköy’de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün ters yöne girmesi sonucu iki araç çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, cadde kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaza, akşam saatlerinde İçerenköy Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak ters yöne girdi. Araç, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı.
Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.