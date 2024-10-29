Atatürk’e benzeyen adamın maaş günü: Yine yayın açıp para topladı

Sosyal medya platformu TikTok'ta keşfedilen ve ünlü olan Serdar Görel isimli bir yayıncı Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Görel'in açtığı yayınlar binlerce kişi tarafından canlı olarak izleniyor.

Özellikle Görel'in milli bayramlarda açtığı yayınlar bir hayli ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıllarda Görel'in TikTok yayınında 1 saatte tam 500 bin lira hediye topladığı iddia edilmişti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da Görel yine TikTok hesabından canlı yayın açtı. Görel'in yayını yine binlerce kullanıcı tarafından takip edildi.