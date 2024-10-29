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Atatürk’e benzeyen adamın maaş günü: Yine yayın açıp para topladı

Atatürk’e benzeyen adamın maaş günü: Yine yayın açıp para topladı

16:2429/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Serdar Görel
Serdar Görel

Sosyal medya platformu TikTok'ta Mustafa Kemal Atatürk'e benzediğini iddia ederek açtığı yayınlarda para topladığı için büyük tepki çeken Serdar Görel adlı şahıs 29 Ekim'de de hesabında bir canlı yayın gerçekleştirdi. Bu yayına katılan binlerce kişi yine Görel’e 'bağışta' bulundu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta keşfedilen ve ünlü olan Serdar Görel isimli bir yayıncı Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çekiyor.


Görel, bu benzerliğini kullanarak TikTok hesabından canlı yayınlar açıp bağış toplamasıyla tepkilerin odağındaydı.


Görel'in açtığı yayınlar binlerce kişi tarafından canlı olarak izleniyor.


Özellikle Görel'in milli bayramlarda açtığı yayınlar bir hayli ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıllarda Görel'in TikTok yayınında 1 saatte tam 500 bin lira hediye topladığı iddia edilmişti.



Yine bağış topladı


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da Görel yine TikTok hesabından canlı yayın açtı. Görel'in yayını yine binlerce kullanıcı tarafından takip edildi.


Kullanıcılar Görel'e çeşitli hediyeler ve bağışlar yolladı. Görel'in açtığı yayın sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi.




#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
#Atatürk

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