Ateşkes Şarm El-Şeyh'te imzalanacak

İsrail ile Filistin direnişi arasında 9 Ekim’de ulaşılan ve 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması için bugün, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde geniş bir uluslararası katılımla imza töreni düzenlenecek.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirve öğleden sonra kentteki konferans merkezinde "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" ismiyle düzenlenecek. Zirve, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sonlandırmayı, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları güçlendirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı" hedefliyor Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump başkanlık yapacak.
İSRAİL KATILMIYOR
ABD yönetimi, ateşkese arabuluculuk yapan Türkiye, Katar ve Mısır’ın yanı sıra Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Ürdün, İran, Kuveyt, Bahreyn, Yunanistan, Macaristan, Azerbaycan, Ermenistan, Pakistan, Hindistan ve Kanada devlet başkanlarını da davet etti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Meclisi Başkanı Antonio Costa da katılacak. İsrail Başbakanlık Ofisi, zirveye İsrail'den katılımın olmayacağını duyururken, Filistin yönetimi de zirveye katılımına ilişkin açıklama yapmadı. Şarm el-Şeyh’teki zirvede, ateşkesin uluslararası güvenceye alınması ve Gazze’nin yeniden imarı için atılacak adımların da konuşulacağı ifade edildi.
Blair hızlı başladı
- ABD Başkanı Trump'ın Gazze planında ismi Gazze'yi yönetecek isimler arasında yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair çalışmalarına başladı. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Blair, Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelerek Gazze Şeridi'nde saldırılardan sonraki dönemi ve iki devletli çözümü ele aldı. Şeyh, yaptığı paylaşımda "Başkan Trump, Blair ve ilgili taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğuklarını teyit ettiğini" belirtti.