Ateşkes Şarm El-Şeyh'te imzalanacak

ABD Başkanı Trump'ın Gazze planında ismi Gazze'yi yönetecek isimler arasında yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair çalışmalarına başladı. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Blair, Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelerek Gazze Şeridi'nde saldırılardan sonraki dönemi ve iki devletli çözümü ele aldı. Şeyh, yaptığı paylaşımda "Başkan Trump, Blair ve ilgili taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğuklarını teyit ettiğini" belirtti.