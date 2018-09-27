Gündem ATMden para çektikten sonra vuruldu
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Samsun haberleri: ATM'den para çektikten sonra vuruldu

ATM'den para çektikten sonra vuruldu

Samsun'un Bafra ilçesinde ATM'den para çektikten sonra otomobiline giden Yusuf G. (39), kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Yusuf G., ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

Olay, Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi, Emirefendi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Yusuf G., ATM'den para çektikten sonra park halindeki otomobiline binmek için yaklaştığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden ve başından tabanca ile vuruldu.

Yusuf G., ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi geldi.

Yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf G. burada hayatını kaybetti.

Yusuf G.'nin çektiği parasının alınmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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