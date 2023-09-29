ATO ev sahipliğinde 'Gönül coğrafyamız balkanlar' etkinliği yapıldı.

29 EYLÜL 2023 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Balkan kökenli vatandaşların gelenek ve görenekleriyle Türk kültürünü zenginleştirirken çalışarak, üreterek de ekonominin gelişmesine, ilerlemesine katkı sağladığını belirtti. Baran, “Balkan kökenli kardeşlerimiz, Balkan ülkeleri ile aramızdaki kültürel ve ticari bağların kurulmasında da köprü vazifesi üstleniyor” dedi.

“Balkan kökenli kardeşlerimiz, balkan ülkeleri ile ticari ve kültürel bağların kurulmasında da köprü oluyor”

Ankara Ticaret Odası, Balkan Ülkeleri Kültürel Araştırmalar ve Eğitim Vakfı ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Başkent Kültür Yolu Festivali” kapsamında “Gönül Coğrafyamız Balkanlar” etkinliği gerçekleştirdi. ATO Fuaye alanında gerçekleşen etkinlik açılışında Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Aydın E. Milletvekili Deniz Depboylu ile Balkan Ülkeleri Kültürel Araştırmalar ve Eğitim Vakfı Başkanı Hıfzı Kuruşa konuşma yaptı.





ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’nun farklı kültürlerin harmanlandığı bir coğrafya olduğunu belirtti. Bugün Türkiye’de milyonlarca Balkan kökenli vatandaşın yaşadığını kaydeden Baran, “Balkan kökenli vatandaşlar kültürümüzün en güzel mirasını oluşturuyor. Balkanların dört bir yanından göçle gelen kardeşlerimiz türküleriyle, yemekleriyle, gelenek ve görenekleriyle kültürümüzü zenginleştiriyor. Çalışarak, üreterek, ülkemizin gelişmesine ilerlemesine katkı sunuyor. Balkan ülkeleri ile aramızdaki kültürel ve ticari bağların kurulmasında da köprü vazifesi üstleniyor. Balkan kökenli kardeşlerimizle ülkemizde huzur, sevgi, kardeşlik iklimi içinde yaşarken; bizim için Evlad-ı Fatihan olan toprakları da kıymetli bir emanet gibi koruyor, gözetiyoruz. Balkanlar’ın ve siz Balkan kökenli vatandaşlarımızın, ekonomik, sosyal ve kültürel önemini her fırsatta dile getiriyorum. Sizler, ortak kültürümüzün en güzel yanısınız” dedi.





Festival şehrimizin kültür ve ticaret hayatına canlılık getirdi

“Gönül Coğrafyamız Balkanlar” etkinliğini Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Başkent Kültür Yolu Festivali” kapsamında gerçekleştirdiklerini kaydeden Baran, “Başkent Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın şehrimize kazandırdığı en büyük ve kapsamlı kültür ve sanat organizasyonu. 16 Eylül’de başlayan ve 1 Ekim’e kadar devam edecek olan festival, şehrimizin kültür ve sanat hayatını renklendirirken, ticaretimize de canlılık getiriyor” dedi.





“Bu mirasa sahip çıkmalıyız”

Balkan Ülkeleri Kültürel Araştırmalar ve Eğitim Vakfı Başkanı Hıfzı Kuruşa, Rumeli ve Balkanlar’ın sadece bir coğrafyanın adı değil, muhteşem bir tarihin ve kültürün de adı olduğunu belirterek, Balkan coğrafyasında Selanik’te doğan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır” sözlerinden alıntı yaptı. Kuruşa, “Rumeli ve Balkanlar hem coğrafyasıyla hem insanıyla Türkiye’nin değişmez pusulasıdır. Sadece Cumhuriyetin değil Osmanlı’nın da özü ve köküdür. Bu kültür büyüklerimizin bize bıraktıkları bir mirastır ve biz bu mirasa sahip çıkmalıyız. Bu yüzyılın en önemli olgusu network ise bizler de sahip olduğumuz bu enerji ve kitleyi bir araya getirmeliyiz” dedi.





Balkanlar ile bağlarımız derin

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da yaptığı konuşmada, Başkent Kültür Yolu Festivali’nin Ankara için çok önemli bir kazanım olduğunu dile getirerek, ATO çatısı altında Balkanların gündem olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Yıldız, anne tarafından Sancak’tan bir Balkan göçmeni olduğunu belirttiği konuşmasında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Maruf Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda yürütülen çalışmaların önemine değindi. Yıldız, dört kuruluş sayesinde Balkan coğrafyasının anavatan Türkiye ile bağlarının devam ettiğini söyledi. Yıldız, “Bizim Balkanlar ile bağımız derin, bu kuruluşların yaptığı çalışmalar bağlarımızı güçlendiriyor” dedi.

“Türk soydaşlarımızın yanında olmayı kendimize görev sayıyoruz”

Aydın Eski Milletvekili aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi - MHP Siyasi Etik Kurulu Başkan Vekili Deniz Depboylu da yaptığı konuşmada, kendisinin de Balkan göçmeni olduğunu belirterek, “Oradaki soydaşlarımızın ayağına taş değse, gözünden yaş gelse bizim canımız yanar. Güçlü bağlarımızın devam ettiği Türk soydaşlarımızın her zaman yanında olmayı kendimize görev sayıyoruz” dedi.





Açılış konuşmalarının ardından ATO Teras alanında gerçekleşen gecede, Balkan yemekleri, Balkan ezgileri ve halkoyunları etkinliklerine yer verildi. Balkan göçmeni Özge Ünal’ın Balkan türküleri seslendirdiği etkinlikte, Balkanlar’dan göçün hikâyesinin anlatıldığı fotoğraflar ve Kosovalı ressam Gültekin Serbest’in resim sergisi de yer aldı.



