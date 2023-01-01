Faaliyetlerini Türkiye’nin ve hatta dünyanın en köklü üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi’nin bünyesinde yürüten Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), yeni eğitim-öğretim yılına Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans programını dahil ederek başlıyor.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS), Sınavsız İkinci Üniversite, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (İÜYÖS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve yatay geçiş ile öğrenci kabul eden AUZEF’in bünyesinde 2023 yılı itibariyle 35’i açık öğretim, 12’si uzaktan eğitim olmak üzere toplamda 47 aktif program yer alıyor. Bunların 19’u lisans, 23’ü ön lisans ve 5 tanesi de lisans tamamlama programlarından oluşuyor. Mevcut rakamlar ışığında 600.000’i aşkın öğrenci sayısına ulaşan AUZEF, Türkiye’nin en önde gelen dijital fakültesi olma yönünde sürekli gelişim gösteriyor.

Emek piyasasının özelliklerini ve güncel eğitim trendlerini yakından takip eden AUZEF, yeni eğitim-öğretim yılına Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans programını dahil ederek başlıyor. AUZEF’te Çocuk Gelişimi, Sosyoloji, Tarih, İşletme, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, Marka İletişimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı en çok tercih edilen programlar arasında öncelikli yerlerini alıyor.





AUZEF, güçlü akademik kadrosu, bilişim ağı ve altyapı hizmetleri, zengin ders materyalleriyle öğrencilerine İstanbul Üniversitesi standartlarında eğitim alma fırsatı sunuyor. Geleneksel eğitim modellerinden farklı, kullanıcı deneyimi odaklı, kampüse gelme zorunluluğu olmadan derslerin tamamen sanal ortamda işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği bir platform sunuyor. AUZEF öğrencileri, zaman ve mekândan bağımsız olarak esnek uygulamalarla kendi öğrenme süreçlerini tasarlama imkânı buluyor.

Eğitim hizmetlerinin tamamını dijital platformlar üzerinden öğrencilere ulaştıran AUZEF, “Sektörün İçinden”, “AUZEF Öğrencileriyle Akademik Sohbetler”, “Entelektüel AUZEF”, “Hayatın İçinden”, “Çevrimiçi Panel” ve “Açık Öğretimde Canlı Ders” gibi uygulama örnekleriyle öğrencileriyle daha çok temas edebilecekleri yeni alanlar oluşturmaya devam ediyor. “Toplumun her kesimine dokunabilme” düşüncesi AUZEF’in faydalı projeler üretebilmesi açısından yön gösterici oluyor.





Z-Kitap Projesi

Teknolojik ve yenilikçi vizyona sahip olan AUZEF, sunduğu eğitim hizmetini çağın ilerisine taşımayı hedefliyor. Bu hedefin en önemli çıktılarından biri Z-Kitap (Zenginleştirilmiş Kitap) projesi. Uluslararası rekabet edebilecek nitelikte zenginleştirilmiş içeriklere sahip Z-Kitap; QR kodla ilişkilendirilmiş ve dijital çağın en önemli materyallerinden olan öğretici videoları ve podcastleri, düşünmeye sevk eden soruları, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için hatırlatmaları ve gerçek hayatla ilişkili kurabilecekleri faydalı bilgileri kapsıyor. Öğrencilerden gelen olumlu yorumlar, Z- Kitap sayısını her yıl arttıran AUZEF için içeriklerini geliştirme hedefinde teşvik edici rol üstleniyor. Gelişim olmadan değişim olmayacağına inanan AUZEF, öğrenmeyi ve sürekli iyileştirmeyi kendisine ilke ediniyor.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar

AUZEF, yürüttüğü başarılı sınav süreçleri sonrası güvenilirliğini kanıtlamış; ulusal ve uluslararası ölçme ve değerlendirme merkezi olma noktasında hızla ilerliyor. Deneyim odaklı e-öğrenci profili oluşturmak AUZEF’in temel hedefleri arasında yer alıyor. Öğrenme sürecinde gözlemleyen, Fakültenin yansımalarını taşıyan ve ayna olma rolünü üstlenmiş öğrencilerin yapmış olduğu geri bildirimler, AUZEF’in yol haritasını çizerken belirleyici olmaktadır. Yılda iki kez yapılan “Öğrenci Memnuniyet Anketleri”, her yıl gerçekleştirilen “Pasif Öğrenci Araştırması”, AUZEF Çözüm Merkezi analizleri ve sosyal platformlardan gelen yorumlar, AUZEF bilgi kaynaklarının en önemli ayağını oluşturuyor.





“AUZEF’te kendini gerçekleştir”





AUZEF, hayallerine geç kaldıklarını düşünen öğrenci adayları için ikinci üniversite imkânı sunarak, “AUZEF’te kendini gerçekleştir” mottosuyla yepyeni bir kapı açıyor. Herhangi bir ön lisans/lisans programında hali hazırda öğrenciliğine devam eden veya daha öncesinde mezun olan bir kişi, AUZEF’teki açıköğretim programlarından diledikleri bir ön lisans/lisans programına sınavsız ikinci üniversite kapsamında kaydını yaptırabiliyor. Mevcut durumda ikinci üniversite kapsamında kayıtlı olan öğrenci sayısı, AUZEF öğrenci sayısının yüzde 70’ini oluşturuyor.





Dezavantajlı bireyler için sürdürülebilir eğitim olanağı





Eğitimde fırsat eşitliği sunan AUZEF, dezavantajlı grupta yer alan bireyler için sürdürülebilir eğitim olanağı sağlıyor. Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırıp, istenilen şehirde sınava girme imkânı sunarak, bir yandan çalışma hayatını sürdürüp diğer yandan eğitim almak isteyen bireyler için öğrenimlerine devam edebileceği şartları oluşturuyor. Eğitim sürecinde önemli bir gider kalemi olan ulaşım, barınma, konaklama gibi ek harcamaları ortadan kaldırarak, öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşamalarına imkan sağlıyor.





YKS-2023'ün ilk 20 bininden 32 kişi AUZEF programına yerleşti

Merkezinde öğrenmenin yer aldığı; zaman, mekân ve kişiden bağımsız, dijital platformlarda gerçekleştirdiği çalışmalar ile toplumun her kesimine dokunmayı amaçlayan Fakülte, “AUZEF’te kendini gerçekleştir” düşüncesine sahip çalışanları ve öğrencileriyle her geçen gün daha iyiye odaklanmakta. AUZEF’i tanımlayan ana başlıklar; gelişim odaklı üst yönetim, güçlü akademik kadro, çözüm odaklı çalışanlar ve geleceğe açılan yeni kapılar. AUZEF, öğrencilerin sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla Maslak Yerleşkesinde kapılarını her daim açık tutuyor. Dekan ve dekan yardımcılarının öğrenci dostu yaklaşımı ve şeffaf yönetim anlayışı bu süreci tam anlamıyla destekliyor.

AUZEF’in bu gelişimi YKS sonuçlarına da açık bir şekilde yansımış gözüküyor. YKS – 2023 sonuçlarına göre;

-İlk 500’den 1 kişi (Türkiye 499'uncusu)

-İlk 2.000’den 2 kişi

-İlk 5.000’den 8 kişi

-İlk 10.000’den 12 kişi