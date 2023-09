AUZEF yeni eğitim-öğretim yılına Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans programını dahil ederek başlıyor

Eğitim hizmetlerinin tamamını dijital platformlar üzerinden öğrencilere ulaştıran AUZEF, “Sektörün İçinden”, “AUZEF Öğrencileriyle Akademik Sohbetler”, “Entelektüel AUZEF”, “Hayatın İçinden”, “Çevrimiçi Panel” ve “Açık Öğretimde Canlı Ders” gibi uygulama örnekleriyle öğrencileriyle daha çok temas edebilecekleri yeni alanlar oluşturmaya devam ediyor. “Toplumun her kesimine dokunabilme” düşüncesi AUZEF’in faydalı projeler üretebilmesi açısından yön gösterici oluyor.

Teknolojik ve yenilikçi vizyona sahip olan AUZEF, sunduğu eğitim hizmetini çağın ilerisine taşımayı hedefliyor. Bu hedefin en önemli çıktılarından biri Z-Kitap (Zenginleştirilmiş Kitap) projesi. Uluslararası rekabet edebilecek nitelikte zenginleştirilmiş içeriklere sahip Z-Kitap; QR kodla ilişkilendirilmiş ve dijital çağın en önemli materyallerinden olan öğretici videoları ve podcastleri, düşünmeye sevk eden soruları, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için hatırlatmaları ve gerçek hayatla ilişkili kurabilecekleri faydalı bilgileri kapsıyor. Öğrencilerden gelen olumlu yorumlar, Z- Kitap sayısını her yıl arttıran AUZEF için içeriklerini geliştirme hedefinde teşvik edici rol üstleniyor. Gelişim olmadan değişim olmayacağına inanan AUZEF, öğrenmeyi ve sürekli iyileştirmeyi kendisine ilke ediniyor.

AUZEF, yürüttüğü başarılı sınav süreçleri sonrası güvenilirliğini kanıtlamış; ulusal ve uluslararası ölçme ve değerlendirme merkezi olma noktasında hızla ilerliyor. Deneyim odaklı e-öğrenci profili oluşturmak AUZEF’in temel hedefleri arasında yer alıyor. Öğrenme sürecinde gözlemleyen, Fakültenin yansımalarını taşıyan ve ayna olma rolünü üstlenmiş öğrencilerin yapmış olduğu geri bildirimler, AUZEF’in yol haritasını çizerken belirleyici olmaktadır. Yılda iki kez yapılan “Öğrenci Memnuniyet Anketleri”, her yıl gerçekleştirilen “Pasif Öğrenci Araştırması”, AUZEF Çözüm Merkezi analizleri ve sosyal platformlardan gelen yorumlar, AUZEF bilgi kaynaklarının en önemli ayağını oluşturuyor.

Merkezinde öğrenmenin yer aldığı; zaman, mekân ve kişiden bağımsız, dijital platformlarda gerçekleştirdiği çalışmalar ile toplumun her kesimine dokunmayı amaçlayan Fakülte, “AUZEF’te kendini gerçekleştir” düşüncesine sahip çalışanları ve öğrencileriyle her geçen gün daha iyiye odaklanmakta. AUZEF’i tanımlayan ana başlıklar; gelişim odaklı üst yönetim, güçlü akademik kadro, çözüm odaklı çalışanlar ve geleceğe açılan yeni kapılar. AUZEF, öğrencilerin sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla Maslak Yerleşkesinde kapılarını her daim açık tutuyor. Dekan ve dekan yardımcılarının öğrenci dostu yaklaşımı ve şeffaf yönetim anlayışı bu süreci tam anlamıyla destekliyor.