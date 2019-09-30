Gündem Avcılarda depremde hasar gören okulda eğitime 1 ay ara verildi Öğrenciler bitişikteki okula gidecek
EĞİTİM İSTANBUL

Avcılar'da depremde hasar gören okulda eğitime 1 ay ara verildi: Öğrenciler bitişikteki okula gidecek

İstanbul Valiliği, depremde hasar gören Avcılar'daki Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin 1 ay süreyle bitişikteki ilkokulda eğitim-öğretimlerini sürdüreceklerini açıkladı. Abdülkadir Uztürk İlkokulu, 1 aylık süre için tam gün eğitimden ikili eğitime geçecek, bina çalışmaların bitimine kadar iki okul sabahçı ve öğlenci olarak eğitim verecek.

Haber Merkezi DHA
Avcılar'da depremde hasar gören Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nda eğitime ara verildi.
Avcılar'da depremde hasar gören Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nda eğitime ara verildi.

İstanbul Valiliğince yarın eğitime ara verildiği açıklanan Avcılar'daki Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nun, güçlendirme görmemiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız, bu okuldaki öğrencilerin 1 ay süreyle bitişikteki ilkokulda eğitim-öğretimlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Avcılar'da yapılan tespitlerde minaresinin bir bölümü çöken Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ne yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nun arka cephede güçlendirme görmemiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edildi.

1 AY BOYUNCA İKİLİ SİSTEME GEÇİLECEK

Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız, yaptığı açıklamada okulun 1 ay süreyle onarım göreceğini söyledi. Yıldız, “Bu okuldaki öğrencilerimizin hemen bitişikteki tam gün eğitim yapan Abdülkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitim ve öğretim görmeye devam etmesi kararlaştırıldı. Bu kararın alınmasında öğrencilerin yürüme mesafesinde, ayrı servis kullanmama yaş grubu denklik uygunluğu, derslik sayısı ve öğrenci sayıları uygunluğu göz önünde bulundurulmuştur. Abdülkadir Uztürk İlkokulu, 1 aylık süre için tam gün eğitimden ikili eğitime geçecek, bina çalışmaların bitimine kadar iki okul tarafından sabahçı ve öğlenci olarak eğitim verecek" dedi.

  • Yarın için tatil edilen ve 1 ay süreyle Abdülkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitime devam edilecek ortaokulda 49 öğretmen ve 960 öğrenci bulunuyor. İlkokulda ise, 36 öğretmen ve 987 öğrenci eğitim görüyor.

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