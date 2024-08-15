Avrupa’yı alarma geçirdi

Irkçı saldırgan Arda Küçükyetim'in Eskişehir'de 1’i ağır 5 kişiyi bıçakla yaralaması, aşırı sağ terör örgütlerinin kol gezdiği Avrupa’yı da harekete geçirdi. Küçükyetim, ifadesinde Steam oyun platformunda tanıştığı ve Doğu Avrupalı olduğunu söyleyen Fjotolf Hansen rumuzlu kişi tarafından yönlendirildiğini itiraf etti. Küçükyetim’in bu kişinin patlayıcı madde yapmayı düşündüğünü söylemesi üzerine bazı Avrupa ülkeleri Türkiye ile irtibata geçerek, destek istedi.

IRKÇI KATİLİN İSMİNİ ALMIŞ

Arda Küçükyetim, "Fjotolf Hansen" kullanıcı isimli kişiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Bu kişi kendi gittiği okulda silah alıp eylem yapmak istediğini söylüyordu. Silahı da ailesi üzerinden alacağını belirtmişti. Ayrıca bu şahıs bana kendimin patlayıcı yapabileceğimi söylemişti. Hansen’le aramızda yaptığımız bir konuşma esnasında kendisinin de patlayıcı madde yapmayı düşündüğünü hatta bir yakınının arabasını alıp bu patlayıcılarla eylem yapmayı düşündüğünü anlattı ancak detay vermedi.”

VERİLER GERİ GETİRİLECEK

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmayı derinleştirdi. Arda Küçükyetim'in eylem öncesi bilgisayar ve cep telefonundaki bilgileri silmesi üzerine, uzmanlardan oluşan özel bir ekip kuruldu. Uzman ekip, verileri geri getirmek üzere ilgili materyallere el koydu. Savcılık ayrıca Steam oyun palatformunu kullanan ve 16 yaşında olduğunu söyleyen azmettirici için bilgi talep edecek. Depresyon şüphesiyle doktora giden Arda Küçükyetim'in verdiği ifadede kesici aletlerle kendine zarar verdiği, sigara ateşini vücudunda söndürdüğü bundan da zevk aldığını söyledi.

Bunu ancak bir terörist yapabilir

Saldırıya uğrayan 5 kişiden birisi olan 64 yaşındaki Metin Korkmaz, olay sonrası bir can pazarı yaşandığını söyledi. Hastanede tedavisi devam eden Korkmaz, “Ben 'yapma ayıptır' dedim. 'Sana ne' dedi ve beni de boynumdan bıçakladı, yaklaşanı bıçaklıyordu" dedi. Bu saldırıyı ancak bir teröristin yapabileceğini söyleyen 71 yaşındaki Tevfik Arslan da boynuna gelen bıçak darbesinin bir santimetre daha yandan gelmiş olsa hayatını kaybetme ihtimali bulunduğunu belirtti. Saldırıda karnından ve el baş parmağından yaralanan, 57 yaşındaki Cumali Özemek ise “Bana doğru döndü, bıçakladı. Ben tuttum ama tabii yine de 3-4 santimetre bıçak girdi” dedi. Öte yandan yaralılardan 87 yaşındaki Naşit Özyürek'in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.











