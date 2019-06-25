Avukatı mahrem imam çıktı

25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 Ekim 2017 tarihinde yargılanmaya başlayan Aktepe’nin avukatlığını ise Ömer Faruk Ürnez üstlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, avukat Ömer Faruk Ürnez'in de mahrem imam olduğu tespit edildi.

Ömer Faruk Ürnez

DENİZCİ ASKERLERDEN SORUMLU

Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli Ürnez, 15 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Ürnez hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 15 yıla kadar hapis istemiyle “FETÖ üyesi olmak” suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, örgüt içerisinde “Mevlüt” kod adını kullanan şüpheli Ürnez’in FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görevli olduğu belirtildi. İddianamede, Ürnez‘i fotoğraflarından teşhis eden ve şüphelinin mahrem abiliğini yaptığı askerlerin ifadelerine yer verildi. Denizaltı Filosu Komutanlığı’nda teğmen olarak görev yapan S.P., Deniz Harp Okulu’nda okurken Mevlüt kod adlı Ürnez’in abisi olduğunu, iki ya da üç haftada bir İstanbul’a geldiğini anlattı. Buluşma tarihlerinin önceden belirlendiğini aktaran S.P., “Ancak gelemeyeceği zamanlarda ya da olumsuz bir durum olduğunda benim cep telefonumu sabit bir hattan arayarak haber verirdi. Bu şahıs buluşmadığımız bazı haftaların nedenini önceden biliyordu. Çünkü buluştuğumuz zaman okulda ne olduğunu, neden izne çıkamadığımızı biliyordu. 17-25 Aralık sürecinde bunların cemaat değil örgüt olduğuna kanaat getirdim. Zaten Mevlüt isimli şahıs 17-25 Aralık sürecinden önce de günün siyasi olayları ile ilgili kendi yaptıklarının doğru olduğunu, devletin yaptıklarının yanlış olduğunu bize empoze etmeye çalıştı” dedi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda astsubay çavuş rütbesinde görev yaparken ihraç edilen İ.İ. de ifadesinde, Mevlüt kod adlı Ürnez’in örgüt evlerinde kendisiyle ilgilendiği ifade etti.