Avusturyalı turistin otelin asansör boşluğunda cesedi bulundu

15:0324/10/2025, Cuma
DHA
Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Avusturyalı turist V.S.’nin (80), konakladığı otelin asansör boşluğunda cesedi bulundu. Turistin 3 gün önce asansör boşluğuna düştüğü değerlendiriliyor.

Otelin 4'üncü katında konaklayan Avusturyalı turist V.S.'yi birkaç gündür göremeyen çalışanlar, polise haber verdi. İnceleme yapan polis, otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedenini buldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi çağrıldı. İtfaiyenin yardımıyla çıkarılan V.S.'nin cenazesi Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polisin araştırmasında V.S.'nin 3 gün önce asansör boşluğuna düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.




#antalya
#alanya
#turist
