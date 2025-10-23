Yeni Şafak
Şanlıurfa'da cami bahçesine gömülü bebek cesedi bulundu

20:3523/10/2025, Perşembe
AA
Siverek Devlet Hastanesi
Siverek Devlet Hastanesi

Şanlıurfa'da bir caminin bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, bebek cesedine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bebeğin yeni doğduğunu tespit ederek, Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir caminin bahçesine gömülmüş yeni doğan erkek bebek cesedi bulundu.

Fırat Mahallesi’ndeki Fırat Camisi’nin bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedi buldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği gömen kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.



