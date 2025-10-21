Şanlıurfa’da komşuların kavgası kanlı bitti: 6 yaralı

Feci olay, akşam saatlerinde, Eyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle iki komşu arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, her iki ailenin diğer fertlerinin de katılmasıyla taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu kavgada tarafları ayırmak için çevredekiler uzun süre çaba gösterdi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı. Yaralanan 6 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.