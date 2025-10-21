Yeni Şafak
Şanlıurfa’da komşuların kavgası kanlı bitti: 6 yaralı

17:4021/10/2025, Salı
DHA
Şanlıurfa'da iki komşu aile arasında sokakta çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Feci olay, akşam saatlerinde, Eyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle iki komşu arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, her iki ailenin diğer fertlerinin de katılmasıyla taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu kavgada tarafları ayırmak için çevredekiler uzun süre çaba gösterdi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı. Yaralanan 6 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde tarafların birbirine taş ve sopalarla vurduğu ve arada kalan 2 çocuğun, kendilerini korumak için elektrik panosunun arkasına saklandığı görüldü.

Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



