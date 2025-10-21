Çankırı’da 9 ayda terör örgütlerine darbe: 11 kişi tutuklandı

Çankırı'da son 9 ayda terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 19 operasyonda yakalanan 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Vali Mustafa Fırat Taşolar, Valilikte düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, kentteki asayiş, trafik, terör, kaçakçılık ve siber suçlara yönelik son 9 ayda yapılan çalışmalarla ilgili veriler paylaştı.
Ekrana da yansıtılan bilgilerde, kentte son 9 ayda terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 19 operasyonda yakalanan 11 kişinin tutuklandığı belirtildi.
Emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalara vurgu yapan Taşolar, şunları kaydetti: