Çankırı’da 9 ayda terör örgütlerine darbe: 11 kişi tutuklandı

"Biz kentimizde suçluları gezdirmeyeceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Amacımızın sonuna kadar peşinde koşmaya devam ediyoruz. Birebir takiplerle, özel çalışmalarla sadece emniyet ve jandarmamız değil onun haricindeki güvenlik birimleriyle de muazzam bir işbirliği içerisinde çok özel çalışmalar yapıyoruz. Biz sokak kabadayılarına bu kentte müsaade etmeyeceğiz. Onlarla mücadele edeceğiz. Bununla ilgili olarak ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı ile ilgili olarak 159 kişi hakkında işlem yaptık. Bu anlamda 30 tabanca, 32 kurusıkı tabanca, 53 av tüfeği ele geçirdiler arkadaşlarımız. Organize suçlarla ilgili olarak yine bu yılın ilk dokuz aylık döneminde 26 tane operasyon gerçekleştirdik. Bunlarla ilgili olarak 39 gözaltımız oldu. Tabii bu organize suçlarla ilgili operasyonlar hakikaten arkadaşlarımızın operasyon öncesinde cumhuriyet savcılarımızın da koordinasyonunda ilmek ilmek işleyerek, emek vererek ortaya koyduğu çalışmalar."