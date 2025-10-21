Çanakkale'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

Şahsın sorgu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.
Çanakkale'de jandarmanın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen şüpheli N.D. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin, sevk edildiği cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.
#çanakkale
#FETÖ
#jandarma
#operasyon