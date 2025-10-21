Yeni Şafak
Çanakkale'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

13:4321/10/2025, Salı
AA
Şahsın sorgu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.
Şahsın sorgu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

Çanakkale'de jandarmanın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen şüpheli N.D. yakalandı.


Gözaltına alınan şüphelinin, sevk edildiği cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.



