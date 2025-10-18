Yeni Şafak
Manisa'da FETÖ operasyonu: Üç kişi tutuklandı

Manisa'da FETÖ operasyonu: Üç kişi tutuklandı

23:1318/10/2025, Cumartesi
Tutuklanan zanlılar arasında ihraç komiser ve iki mühendis var.
Tutuklanan zanlılar arasında ihraç komiser ve iki mühendis var.

Manisa’da Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 3’ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında meslekten ihraç edilmiş bir komiser ve iki mühendis bulunuyor.

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan kişilerin meslekten ihraç edilen komiser ile kentte bir fabrikada çalışan iki mühendis olduğu öğrenildi.



#FETÖ
#Fetullahçı Terör Örgütü
#Manisa
#operasyon
