Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Samsun merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

12:3915/10/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edilirken, 2 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edilirken, 2 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Samsun merkezli 7 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürüttü. 13 Ekim’de Samsun merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitlik meslek gruplarında bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.


Yapılan incelemelerde şüphelilerin, örgütün yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, hücresel haberleşme ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları, daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantılarının bulunduğu, Bank Asya hesap hareketleri ile ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edilirken, 2 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.



#Samsun
#FETÖ/PDY
#gözaltı
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Trabzon Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları ne zaman çekilecek? İŞKUR Gençlik kura sonuçları sorgulama ekranı