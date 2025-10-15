Bir Türk ismi Avrupa'da moda oldu: Artık yeni doğan bebeklere bu ismi veriyorlar

Son yıllarda Avrupa'da Türk isimleri, ilgi çekmeye başladı. Özellikle Fransızlar, kulağa hoş gelen ve beğendikleri Türk isimlerini bebeklerine vermeye başladı.
Fransa'da yaygınlaşan Türk isimleri resmi kayıtlara da geçti.
Ülkenin resmi doğum kayıtları, Türk kökenli isimlerin yalnızca göçmen aileler arasında değil, Fransız ve farklı etnik geçmişe sahip aileler tarafından da tercih edildiğini ortaya koyuyor.
Öyle ki, Fransız aileler bebeklerine melodik yapıları ve anlamları nedeniyle Türk isimler vermeye başladı.
EN SIK VERİLEN İSİM 'DİLARA'
Bu isimlerden en favori olanı ise; “kalpleri fetheden” anlamına gelen Dilara oldu.
2025 yılı itibarıyla yaklaşık bin 300 kişinin bu ismi taşıdığı kayıtlara geçti. Bu rakam, Dilara’yı Fransa'da en yaygın kullanılan ilk 2 bin isim arasına taşıdı.
Yalnızca Dilara değil, özellikle kız bebeklere verilen diğer Türk isimleri de lidtede yerini aldı.
“Elif”, “Zeynep”, “Leyla” ve “Aylin” gibi isimlerin de doğum listelerinde daha sık görülmeye başlandığı dikkat çekiyor.