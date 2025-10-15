Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Bir Türk ismi Avrupa'da moda oldu: Artık yeni doğan bebeklere bu ismi veriyorlar

Bir Türk ismi Avrupa'da moda oldu: Artık yeni doğan bebeklere bu ismi veriyorlar

12:3115/10/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Son yıllarda Avrupa'da Türk isimleri, ilgi çekmeye başladı. Özellikle Fransızlar, kulağa hoş gelen ve beğendikleri Türk isimlerini bebeklerine vermeye başladı.

Fransa'da yaygınlaşan Türk isimleri resmi kayıtlara da geçti. 

Ülkenin resmi doğum kayıtları, Türk kökenli isimlerin yalnızca göçmen aileler arasında değil, Fransız ve farklı etnik geçmişe sahip aileler tarafından da tercih edildiğini ortaya koyuyor.

Öyle ki, Fransız aileler bebeklerine melodik yapıları ve anlamları nedeniyle Türk isimler vermeye başladı. 

EN SIK VERİLEN İSİM 'DİLARA'

Bu isimlerden en favori olanı ise; “kalpleri fetheden” anlamına gelen Dilara oldu.

2025 yılı itibarıyla yaklaşık bin 300 kişinin bu ismi taşıdığı kayıtlara geçti. Bu rakam, Dilara’yı Fransa'da en yaygın kullanılan ilk 2 bin isim arasına taşıdı.

Yalnızca Dilara değil, özellikle kız bebeklere verilen diğer Türk isimleri de lidtede yerini aldı. 

“Elif”, “Zeynep”, “Leyla” ve “Aylin” gibi isimlerin de doğum listelerinde daha sık görülmeye başlandığı dikkat çekiyor.

#Avrupa
#Türkiye
#İsim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Trabzon Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları ne zaman çekilecek? İŞKUR Gençlik kura sonuçları sorgulama ekranı