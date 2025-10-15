Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Tam 6 milyon dolar değerinde: Ankara'da el yazması kitaplar ele geçirildi

Tam 6 milyon dolar değerinde: Ankara'da el yazması kitaplar ele geçirildi

12:1915/10/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Ankara'da 6 milyon dolar değerinde el yazması kitaplar ele geçirildi
Ankara'da 6 milyon dolar değerinde el yazması kitaplar ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu belirtilen 17 ve 18'inci yüzyıl dönemlerine ait 13 İbranice el yazması kitap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti.


Ekipler, Yenimahalle ilçesi Ata Mahallesi'nde, içinde 4 şüphelinin olduğu otomobili durdurdu. Araçta ekiplerin yaptığı aramada, piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu değerlendirilen, Hristiyanlık ve Yahudilik inancına ait 13 İbranice el yazması kitap ele geçirdi. Kitapların 17 ve 18'inci yüzyıl dönemlerine ait eserler olduğu belirlendi. Araçta bulunan F.A., M.Ş., S.Y. ve F.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, eserlere yönelik detaylı incelemenin ise devam ettiği belirtildi.




#Ankara
#el yazması kitaplar
#tarihi eser
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 15 Ekim 2025 Sincan, Polatlı, Etimesgut, Elmadağ, Beypazarı su kesinisi programı