Erbakan’ın ‘İmralı’ sözlerine MHP’den sert cevap: Soyadını taşımaktan başka bir vasfı yok

Şimdi mazinizi inkar edercesine ve siyasi popülizm uğruna Terörsüz Türkiye idealini terörle müzakere yürütmek gibi ele alan tavrınız, milletimize karşı sorumsuz bir açıklama ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye ve kadrolarımıza karşı haksız ve mesnetsiz bir ithamdır.