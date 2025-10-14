Yeni Şafak
Bahçeli'nin grup toplantısında taktığı rozet ve yüzükte dikkat çeken detay

12:5814/10/2025, Salı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'de düzenlediği grup toplantısında ceketine taktığı rozet ve parmağındaki yüzük detayı dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda ceketine taktığı rozet ve parmağındaki yüzük dikkat çekti.


Rozetin safir taşlarla süslendiği ve Fettahoğulları mührünün yer aldı öğrenildi.



Allah'ın isimleri işlendi


Ayrıca yüzükte Allah'ın isimlerinden de olan "El-Fettah" ve "Ya-Şafi" yer alırken, özel bir mine işçiliği ile renklendirildiği safir taşlarla da süslediği görüldü.




