Bahçeli'nin grup toplantısında taktığı rozet ve yüzükte dikkat çeken detay

Devlet Bahçeli
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'de düzenlediği grup toplantısında ceketine taktığı rozet ve parmağındaki yüzük detayı dikkat çekti.
Rozetin safir taşlarla süslendiği ve Fettahoğulları mührünün yer aldı öğrenildi.
Allah'ın isimleri işlendi
Ayrıca yüzükte Allah'ın isimlerinden de olan "El-Fettah" ve "Ya-Şafi" yer alırken, özel bir mine işçiliği ile renklendirildiği safir taşlarla da süslediği görüldü.
