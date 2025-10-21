Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu’da tiftik keçisine 3 milyon liralık destek

Bolu’da tiftik keçisine 3 milyon liralık destek

17:3421/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Bolu
Bolu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Ankara (Tiftik) keçisini koruma ve ıslah çalışmaları kapsamında Bolu’nun Seben ilçesinde 500 baş keçi üretilecek. Seben’de 2025 yılında üretilmesi planlanan 7 bin 157 kilogram tiftik için toplam 3 milyon 130 bin 496 lira destek sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü "Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Ülkesel Projesi" kapsamında, 2005’ten beri Kırıkkale ve Siirt’te sürdürülen tiftik keçisi koruma çalışmaları, 2023’te Bolu’nun Seben ilçesinde de başlatıldı. Seben’de 5 üreticiye ait 500 tiftik keçisi koruma altına alınırken, düzenli destek ve ıslah çalışmaları da yürütülüyor.

3 milyon 130 bin 496 lira destek

2025 yılı itibarıyla, Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında gen kaynaklarının korunmasına yönelik projeyle hayvan başına 600 lira destek verilecek. Ayrıca üreticilere, ürettikleri tiftiğe kilogram başına ödeme yapılacak. Bu kapsamda, Seben’de 2025 yılında üretilmesi planlanan 7 bin 157 kilogram tiftik için toplam 3 milyon 130 bin 496 lira destek sağlanacak. Yıl içinde doğacak oğlaklar için ise üreticilere 300 ila 600 lira arasında değişen miktarlarda ek destek verilecek.

Yetkililer, tiftik keçisinin tarihi ve ekonomik açıdan önemli bir gen kaynağı olduğunu, projeyle hem hayvan varlığının korunmasının hem de üreticinin desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Bolu
#Tiftik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı mı? 117. Temel Eğitim 93. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?