Ay yıldızlı ekmekler büyük ilgi görüyor

Kdz. Ereğli’de fırın işletmeciliği yapan İsmail Özbek, üzerinde Türk bayrağının simgeleri olan ay ve yıldız bulunan ekmekler yaparak müşterilerine bu şekilde birlik ve beraberlik mesajı veriyor. Türkiye’nin aynı anda birçok sorun ile mücadele ettiğini ifade eden Özbek, üzerinde ay ve yıldız bulunan ekmek yapma fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.

İHA

Özbek, "Kdz. Ereğli’de yıllardır fırın işletiyorum. Bildiğiniz gibi ekmek, hemen hemen her gün evlerimize giren bir üründür. Bizler de çeşit çeşit ürettiğimiz bu ürün ile ülkemizin birçok sorunla aynı anda mücadele ettiği bu süreçte müşterilerimize bir mesaj vermek istedik. Malumunuz ülke olarak başta terör ve korona virüs olmak üzere birçok problem ile aynı anda mücadele ediyoruz. Bende bir esnaf olarak bu mücadelede halkımıza, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın üzerinde bulunan ay ve yıldızı ekmeklerimize işleyerek birlik ve beraberlik mesajı vermeye çalışıyorum.

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Ay yıldızlı ekmek çeşitlerimiz yoğun ilgi görüyor. Neden ürünlerimize ay ve yıldız işlediğimizi soran müşterilerimize de vermek istediğimiz mesajı sözlü olarak da ifade ediyoruz. Ben, Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğunuz müddetçe her türlü sorunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. İnşallah bu terör ve korona virüs belalarından da en kısa sürede kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 24 Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve bazı amatör fotoğrafçılar, Ömer Halisdemir Meydanı'nın yanı sıra şehrin yüksek yerlerinden cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle etkinliği kaydetti. Amatör fotoğrafçı Hande Tokmak, Türk Yıldızları'nı Niğde'de görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Semaya ay yıldız çizdiler, çok mutlu olduk. Hem fotoğrafçı hem de Niğdeli olarak Türk Yıldızları gösterisini keyifle izledik. Emeği geçenlere teşekkür ederim. dedi. Mahir Temel de organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek, Keyifli vakit geçirdik. Bir an evvel eve gidip fotoğraflara bakmak için sabırsızlanıyorum. Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı, onlara teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı. "Türk Yıldızları" yine nefes kesti: Niğde semalarında 'ay yıldız' çizdiler Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Niğde semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Nefes kesen gösteride, 6 uçaktan oluşan akrobasi timi, Niğde semalarında ay yıldız çizdi.

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